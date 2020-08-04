瑞德西韋被搶光 地塞米松成抗疫藥夯貨 南光、生達、中化受惠

被視為抗新冠肺炎用藥的瑞德西韋傳被美國政府通包，類固醇老藥地塞米松 (Dexamethasone) 已獲得英國研究證實示可降低新冠肺炎重症患者死亡率，並獲日本批准作為治療新冠肺炎的藥物，可成為瑞德西韋的替代品，隨著瑞德西韋一藥難求，地塞米松有望成為搶手貨，南光 (1752-TW)、生達 (1720-TW)、中化 (1701-TW) 等皆為最大供應商，且部分藥品若供應足夠也能出口，將可直接受惠。

台灣疫情指揮中心正研擬將地塞米松作為瑞德西韋的替代用藥，據悉，地塞米松是 60 多年老藥，過去用於治療免疫系統疾病、部分感染症，如風濕性疾病、結核病腦膜炎、嗜血桿菌腦膜炎，肺炎鏈球菌腦膜炎等，是常見藥品，因應用廣泛，也是醫院必備庫存藥品，由於原料來源分散，供貨上較瑞德西韋原料藥穩定，治療副作用也較穩定。

原本被用於可治療新冠病毒的瑞德西韋，該藥是由美國藥廠吉利德 (GILD-US) 研發出來，被視為抗疫用藥，台灣原預期 7 月有藥品可進口，不過美方供應不及，台廠又卡在吉利德專利問題無法合成與出貨，政府於是將重心轉向地塞米松。

地塞米松製成用藥可分針劑與口服錠劑，台灣分別有 42 筆針劑藥證、73 筆口服藥證，其中針劑在台灣最廣泛被使用，尤其是加護病房與醫學中心，依序劑量細分為 2mg、4mg 及 5mg。

據統計，2mg 占整體針劑市場 8%，全台有 8 家藥廠進行供貨，永信幾乎拿下所有市占；4mg 則占整體針劑市場 11%，有 16 家供應商，南光則是最大供應者；5mg 則有 8 家藥廠投產，占整體針劑市場 81%，生達、中化為主要供應商。

台灣目前有多家廠商可供應地塞米松，但該藥每年健保申報金額僅 4000 萬元，主要是因比起其他學名藥、原料藥，毛利相對低，占各公司比重並不高，不過隨著新冠肺炎疫情延燒，也讓這個老藥再度獲得市場矚目，也成各廠發展重心。

地塞米松屬於類固醇的一種，只要適量的使用可抑制身體發炎狀況，一旦過量使用可能會產生嚴重副作用，如水牛肩、月亮臉等。