Square今年飆升逾160% 受惠Cash App需求激增

美國數位支付公司 Square(SQ-US) 的股價在過去一個月內上漲了 28%，自年初以來更已經飆漲了 166%，受到投資者歡迎，主要受惠於旗下行動支付軟體 Cash App 的需求大增，用戶可以藉由該軟體進行數位存錢和轉帳，也能領取政府失業補助。

Square 股票在週二 (1 日) 收於 166.66 美元，創下新高，優於一年前的 61.84 美元。Cash App 可以讓消費者通過智慧型手機相互轉帳匯款、使用預付簽帳卡購買東西、投資比特幣和購買零股。在疫情期間，用戶也可以通過 Cash App 獲得紓困支票和失業救濟金，在第二季，Cash App 上的存款總金額達到了 17 億美元，是去年同期的 3.5 倍。6 月份的活躍用戶數更超過 3000 萬人。Cash App 第二季的營收較去年同期增長了一倍以上，達到 3.25 億美元。

Bernstein Research 分析師 Harshita Rawat 表示，投資者目前將 Cash App 的估價定為 400 億美元，佔 Square 總市值的一半以上。以這個估值來看，Cash App 的價值更高過許多美國金融企業，像是 Capital One Financial 等。Rawat 指出，Square 的股價上漲幾乎都是由 Cash App 所推動的。

Zevenbergen Capital Investments LLC 的投資組合經理 Anthony Zackery 表示，Square 在推出 Cash App 作為銀行服務替代方面取得了驚人的成績。他認為，如果消費者和 Cash App 用戶對於該系統感到滿意，即便疫情過後，這些用戶也不會回到傳統銀行業務方式。

不過，Square 仍面臨一些不確定性，在疫情期間，許多商家被迫關閉，導致 Square 支付業務部門遭受衝擊，企業支付業務需求大減，該公司支付處理金額下跌了 15%，降至 228 億美元。