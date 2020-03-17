傳蘋果將推螢幕更大的「iPhone 9 Plus」 iOS 14程式碼露玄機

據報導，有外媒從 iOS 14 的程式碼中發現，蘋果 (AAPL-US) 不僅將推出新機 iPhone 9，也正在研發螢幕更大的版本，可能稱為「iPhone 9 Plus」。

除了 iPhone 9 之外，蘋果似乎在開發更大螢幕版本的 iPhone 9，依照蘋果取名歷史來看，這款新機可能被命名為 iPhone 9 Plus，並可能將取代現有的 4.7 吋和 5.5 吋版本的 iPhone 8 系列。

據先前的傳聞，iPhone 9 將是比現行的 iPhone 11 更平價版本，預期將搭載 A13 仿生晶片 (A13 Bionic)，該晶片也用於 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro。此外，將配備 4.7 吋 LCD 顯示螢幕、後置單鏡頭、並內建 Touch ID 的「Home」鍵。對於某些仍在使用舊型號 (例如 iPhone 6 和 iPhone 7) 的用戶來說，如果不願意在高階智慧型手機上花費較高的金額，iPhone 9 應該更具吸引力。

iPhone 9 Plus 預期也將搭載 A13 仿生晶片和「Home」鍵，採用 Touch ID 而非 Face ID，內建觸覺回饋元件 Taptic Engine 模擬點按的手感，以減少按鍵故障，並可以使用 Apple Pay 來進行付款，或在用戶搭乘大眾運輸工具時以 Express Transit 功能，在後台掃描 NFC 標籤，進行近距離感應通行，目前在 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone 11 上才有這樣的功能。

值得注意的是，傳聞中的 iPhone 9 和 9 Plus 這兩個名稱仍非由官方認定，新機名稱可能叫 iPhone SE2，蘋果有望在春季發布這兩款設備，不過蘋果並未有相關回應。