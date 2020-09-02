三星未來1年能漲5成？分析師稱明年營收有望大增

隨著週二 (1 日) 三星新摺疊手機 Galaxy Z Fold 2 發布、獲得輝達 (Nvidia) 新系列 GPU 訂單、記憶體報價復甦，以及華為禁令有望受惠等利多帶動下，市場多數看好三星未來成長潛力，甚至有分析師認為三星明年具有高達 5 成的漲幅空間。

據 Refinitiv 平均市場分析師對三星電子的目標價發現，市場認為三星電子 1 年後目標價將來到 70,376.3 韓圜 (合 59.35 美元)，若以今日 (3 日) 三星電子收盤價來看，此意味著市場看好三星電子未來將有 29% 的上漲空間，其中大河資本市場 (Daiwa Capital Markets) 的 SK Kim 更看好三星電子未來 1 年將出現 5 成的漲幅。

Refinitiv 表示，多數分析師看多的原因在於輝達 (NVDA-US) 最新 RTX 30 系列將由三星所代工，再加上新世代手機陸續推出，以及明年記憶體報價有望回彈等動能下，三星明年營收成長可期。

SK Kim 致信予 CNBC 時表示 :「我們看好 2021 年三星電子的發展，除了記憶體市況好轉外，晶圓代工商也獲取新的訂單，此外，相較於台積電目前的估值，三星電子顯得更有吸引力。」

其中佔三星近三分之二營收的半導體業務中，Nvidia 宣布的新系列 GPU 後將由三星代工，並採 8 奈米製程技術，對此 Kim 表示，三星在接下輝達新訂單後，明年有望為三星帶來近 10 億美元的營收。

此外，三星半導體業務中還包含了記憶體製造。然而，據瑞銀 (UBS) 上週發布的一份報告顯示，今年第二季 DRAM 價格承受跌價壓力，預計第三季將再季減 8% 且這樣疲軟走勢將持續至年底，不過，隨著手機需求漸回升，再加上供給面減少資本支出下，2021 上半年記憶體報價有望走出谷底，如此將使三星的記憶體業務營收回溫。

另外，在手機業務方面，CLSA 資深分析師 Sanjeev Rana 表示，三星摺疊手機目前仍屬於利基型商品，今年出貨量估僅 2 至 3 百萬支，佔總手機出貨比達 1%，不過，他預測摺疊手機銷售將逐年成長，2021 年出貨量也將成長至 8 至 9 百萬支，並在 2022 年時成為三星主要營收來源與市場主流機型。

至於三星是否能於華為禁令中受惠，Rana 提到，由於華為手機未來恐無法使用安卓系統，將衝擊中國以外的華為用戶，有望因此分食華為的市佔率，如此三星將成為華為禁令中最大受惠者。