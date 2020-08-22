資料中心界的「蘋果」？分析師稱Nvidia將稱霸市場

近來 Nvidia 頻傳捷報，第二季財報不僅優於市場預期，資料中心收入更首次超越遊戲業務。據《MarketWatch》報導，分析師認為 Nvidia(US-NVDA) 可能會像蘋果主導智慧手機市場那樣，稱霸資料中心時代。

週五 (21 日)Nvidia 股價上漲 4.47%，至 507.34 美元。Nvidia 市值週一 (17 日) 首度突破 3000 億美元大關。今年以來，Nvidia 股價累計上漲 106%，相較同期費半指數漲幅為 18%；而標普 500 則上漲 4.8%。

Nvidia 股價。來源：Google

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 將 Nvidia 評為「買入」，目標價提高至每股 570 美元，更把 Nvidia 在資料中心的地位，比喻為智慧手機界的蘋果、軟硬體市場中的微軟，以及 PC 時代下的英特爾。

資料中心最看重「平行處理系統」(Parallel Processing)，能夠驅動 AI 和機器學習應用。Lipacis 表示，Nvidia 不僅生產資料中心需求龐大的 GPU，這些 GPU 還能在 Nvidia 專有的 CUDA 開發環境中執行。

他認為，Nvidia 「最有可能成為平行處理系統界的標準，並掌握這個生態系統 80% 價值。 」他說：「Nvidia 會繼續驚艷市場，如果該公司透過併購擴大資料中心系統，我們也不會感到意外。」

今年 4 月，Nvidia 以 69 億美元完成對以色列伺服器晶片廠 Mellanox(MLNX-US) 的收購。歷時多日，Mellanox 終於首次被完整納入 Nvidia 第二季財報中。

週三的財報會議上，Nvidia 財務長 Colette Kress 表示 Mellanox 約貢獻 Nvidia 第二季 14% 營收，且佔資料中心營收 30% 以上。

Kress 說：「Mellanox 是我們 Q2 推出幾項主要新品的關鍵。」

Nvidia 資料中心系統 DGX A100 中的主要組件 (圖片: MarketWatch)

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 將 Nvidia 評為「優於大盤」、目標價 540 美元, 不過他質疑 Nvidia 強勁的第二季財報是否夠好。

他說：「Nvidia 需要這份優異的財報帶動股價上漲，這或許是唯一的利多。展望未來，我們預估 Nvidia 資料中心產品週期，能持續至 2021 與 2022 會計年度，而且隨著整合 Mellanox 業務完畢，進一步壯大。」

Evercore 分析師 C.J. Muse 也將 Nvidia 評為「優於大盤」，並將其目標價格提高至 600 美元。他看好遊戲和資料中心能在整個 2021 年度前都「保持出色的增長」。

在研究 Nvidia 股價的 40 位分析師中，有 32 位將其評為「買入」或「增持」(overweight)，有 6 位給予「持有」，有 2 位為「賣出」或「減持」(underweight) 評級。

根據 FactSet 的數據，華爾街有 26 位分析師上調 Nvidia 目標價，目前華爾街平均共識目標價為 491.39 美元，而第二季財報發布前的 Nvidia 平均目標價為 430.71 美元。