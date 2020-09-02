ESMA：金融市場已和基本面脫節 股市恐面臨重大修正

隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，IMF 預估歐元區今年 GDP 萎縮幅度恐超過 10%，直到 2021 年才能見到溫和復甦。然而，歐股卻自 3 月的低谷以來已經回彈了 40%。對此，歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 週三 (2 日) 表示，金融市場的反彈可能已和基本面脫節，股市可能面臨重大修正。

ESMA 表示，金融市場可能已經和遭受疫情衝擊的經濟脫鉤，而近期最新的趨勢、風險和脆弱性相關報告，繼續顯現出市場正面臨很高的風險。

報告中也表示，機構和散戶投資者可能會面臨長期風險存在所帶來的進一步重大修正，另外，對於歐盟公司及其信用質量以及信用機構的影響尤其令人擔憂。

據數據服務公司 IHS Markit 先前公布的數據顯示，歐元區 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 為 51.6，低於 7 月份的 54.9。隨著歐洲疫情再起，歐元區經濟復甦的步伐停滯不前，特別是在服務業方面。

IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示：「歐元區 8 月份的反彈失去了動力，突顯疫情造成內需疲軟。歐元區各地確診病例數增加的跡破壞原先復甦的趨勢。」

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。Harker 指出，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。