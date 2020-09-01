三星、海力士傳砍資本支出 記憶體廠營運有撐

三星與 SK 海力士傳計畫在今年下半年至明年上半年間，減少原定的資本支出，以維持產業供需平衡，法人看好，在兩大廠削減資本支出下，市場新增產能有限，DRAM 與 NAND Flash 價格跌勢有機會收斂，市況有撐，有利台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 等營運表現。

今年上半年受惠疫情帶動的遠距應用需求成長，加上業界憂心供應鏈出貨受影響，大舉拉高記憶體庫存，使業者庫存大多處於相對高檔，第 3 季起拉貨力道減緩，可能導致記憶體市況一路放緩至年底。

據南韓媒體《韓國先驅報》報導，三星與海力士計畫在下半年至明年上半年間，減少在記憶體業務上的資本支出，以調整供需平衡，而由於三星為全球 DRAM 與 NAND Flash 第一大廠，海力士為 DRAM 第二大廠、NAND 第四大廠，在兩大廠削減資本支出下，將有利產業市況正向發展。

南亞科預期，第 3 季合約價將至少持平第 2 季，銷量也將持穩，下半年伺服器與 PC 需求，有機會穩健發展，但是否能維持上半年強勁動能，還有待觀察，對下半年審慎樂觀看待。

華邦電則說，上半年伺服器、筆電、網通需求強勁，第 2 季起廠商積極拉貨，預期第 3 季如伺服器、網通等應用客戶，將出現 2 至 3 個月的庫存調整期，第 3 季需求可能不會成長，但調整過後，預期第 4 季需求動能又會再度向上，估下半年營運將持平上半年。