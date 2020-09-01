日本新科首相最快9月中出爐 瑞銀：後安倍經濟學面臨挑戰

日本首相安倍晉三日前閃辭，新任首相最快 9 月中旬出爐，瑞銀認為，首相換人對日本短期政局影響有限，但在疫情尚未趨緩的情況下，短期量化寬鬆大方向不變，但由安倍打造的安倍經濟學恐將面臨挑戰，進而影響日本中長期經濟表現。

瑞銀投資銀行研究部出具報告指出，安倍卸任短期內日本政局影響市場的可能性較小，但目前後安倍經濟學、後疫情時代政策機制發展仍未知，未來也有可能對市場產生實質性的影響。

瑞銀指出，目前接任首相呼聲最高的人選分別是日本內閣官房長官菅義偉、日本自民黨政務調查會長岸田文雄、日本防衛大臣河野太郎和預算委員會成員石破茂。

其中，自民黨諸多派系表態支持菅義偉的支持立場，但在接替安倍的最佳人選的民調中，則由石破茂勝出高居首位。

瑞銀表示，在疫情干擾情況下，如果由菅義偉帶領，寬鬆的財政政策看來不大可能有大幅調整；此外，日本央行行長黑田東彥留任至 2023 年 4 月任期結束機率也大，換言之，日本寬鬆政策很難因首相換人而有所改變。

瑞銀表示，從長期角度來看，繼任首相將更大空間來塑造後安倍經濟學政策機制，安倍經濟學在幾個方面是成功的，包括就業機會增加了近 400 萬，但也存在困難點，這讓後安倍經濟學恐面臨挑戰。

瑞銀認為，首相換人短期內日本政局影響市場的可能性較小，但目前後安倍經濟學，後疫情時代政策機制發展仍未知，未來也有可能對市場產生實質性的影響。