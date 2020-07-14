沃旭能源招募風場運維工程師 徵三類工程師人才

離岸風電開發商沃旭能源今 (14) 日宣布，啟動招募大彰化離岸風場運維工程師，釋出包括高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程師共 25 名職缺，明年第 1 季前，加入運維團隊接受完整培訓後，2022 年起投入運維工作，將成為沃旭首批在台招募並培訓的本土運維菁英。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，離岸風電是長期發展的產業，風場生命週期長達 30 年，需要強大的在地生態系統支持離岸風場運維，而在地人才培訓招募是其中重要環節之一。沃旭目前正全力推動大彰化東南及西南第一階段離岸風場建造工程。

沃旭此次招募運維工程師，盼能吸引態度積極的優秀技術人才，應徵者需具備電機、機械等領域專業背景與經驗，此外，擁有良好的體能、及對在海上及高空工作有意願且不懼高、不暈船，都是能勝任風場運維工作所需具備的特質。

沃旭在全球擁有超過 26 個營運中風場，及來自不同國籍和文化背景的員工，新加入的運維工程師需擁有流利的英語能力與良好的溝通技巧，及具獨立作業的能力，同時也能展現團隊合作精神。

除提供具競爭力的薪資與工作條件，沃旭將按照員工專業能力與個人期望，提供多元職涯發展機會，運維工程師預計明年第 1 季加入沃旭後，開始為期一年的完整培訓，以確保台灣在地人才完整掌握離岸風電運維技術與專業知識。

沃旭運維團隊未來將進駐位於台中港的運維基地，工作地點為預計 2022 年完工啟用的沃旭亞太旗艦運維中心，從台中港搭乘全球第一艘台灣籍運維作業船 (Service operation vessel, SOV)，前往大彰化東南及西南第一階段離岸風場進行運維工作。