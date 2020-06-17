沃旭攜手台達電 全台首座百萬瓦級儲能示範系統啟用

離岸風電商沃旭能源今 (17) 日宣布，捐贈贊助的全台首座百萬瓦級 (MW) 儲能示範系統，在彰化師範大學寶山校區正式落成啟用，該系統由台達電 (2308-TW) 協助建置，將運用於建立多項提升電網效率與穩定性的學術研究，為台灣建構綠能生態系統做出貢獻。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，這座百萬瓦級儲能示範系統完工啟用，顯示沃旭除希望在台灣建造離岸風場、提供乾淨能源，也透過額外投資儲能系統，落實在地綠能科技應用，培育綠能研究人才。

沃旭能源從 2017 年第 4 季起，投入籌備這項儲能示範計畫，與國立彰化師範大學密切合作落實建置儲能系統，連同沃旭 2018 年起贊助成立的儲能研究中心，能為參與此項專案的台灣學術及產業機構提供最佳資源，從事研究並從中獲得數據資料和洞察，幫助強化台灣電網效率，及協助在地產業掌握未來新興儲能商機。

沃旭今日啟用的儲能設備，為台灣首座由企業全額贊助的百萬瓦級儲能示範系統，成功整合產官學界資源，包括彰化師範大學、彰化縣政府及台達電，該儲能示範系統將交由彰化師範大學管理，沃旭則會提供贊助國立彰化師範大學工學院聘用一名研究助理，專職負責系統監測及協調相關研究工作。

針對大彰化東南與西南第一階段離岸風場進度，沃旭表示，正在全力進行陸上變電站及陸域輸電系統土木工程，攜手統包工程廠商，由台汽電 100% 轉投資子公司星能，共同落實國際最高環安衛標準，確保人員安全及工程最佳質量。