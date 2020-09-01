郭明錤：市場高估與立訊的整合效益 宣德獲利增幅恐低於預期

天風證券分析師郭明錤今 (1) 日出具報告指出，市場過於高估宣德 (5457-TW) 與立訊垂直整合的獲利貢獻、蘋果業務成長性，以及華為禁令等三個潛在影響，估宣德獲利成長性，恐將低於市場預期。

郭明錤分析，雖然立訊取得蘋果包括 iPhone 組裝、SiP 與 Apple Watch 等組裝新業務，但立訊為滿足蘋果需求，將投入龐大投資，預期將反應在與宣德的垂直整合合作上，多數的利潤都將由立訊取得。

郭明錤認為，面對蘋果砍價時，宣德承受的壓力將較立訊精密還多，儘管營收規模可隨立訊成長，但毛利率、每股純益等成長率，恐低於市場預期，估宣德明後年每股純益僅分別成長 15-20%、10-15%，低於市場預期的 50-60%、40-50%。

蘋果業務方面，郭明錤直指，蘋果成長最強的產品集中在 iPhone 組裝、SiP 與手錶組裝，宣德與立訊合作的產品則是 AirPods Pro 與 USB-C 線材，但這兩個產品立訊市占成長性仍受限，其中 AirPods Pro 產品，歌爾聲學與 FIT 市占可望提升，而 USB-C 線材產品，立訊 / 宣德、FIT 與 JAE 的市占率則相當，立訊能嚐的甜頭有限。

另外，郭明錤也認為，今年受新冠肺炎疫情影響，全球 5G 毫米波基站建置低於預期，估今年與明年毫米波 iPhone 出貨量，將分別為 400-600 萬支與 2500-3500 萬支，低於市場預期的 1000-2000 萬支與 4000-5000 萬支，宣德受惠程度也受限。

最後一點，郭明錤認為，華為是宣德主要非蘋手機客戶，市場過於低估美國華為禁令的影響，隨著華為手機競爭力衰退，對宣德的非蘋 USB-C 與安卓手機等相關業務貢獻度也將不如預期。