聯發科發布Helio G95頂級晶片組 啖手遊市場商機

聯發科 (2454-TW) 今 (1) 日推出專攻智慧手機遊戲的 Helio G95 晶片組，為 Helio G 系列最頂級款，聯發科強調，透過遊戲優化引擎技術 HyperEngine 的加持，這款晶片不僅可支援多鏡頭，更提供順暢的連網功能及 AI 超畫質顯示器，要搶攻手遊市場的龐大商機。

聯發科無線通訊事業部副總李彥輯表示，隨著智慧型手機為首的行動遊戲平台持續成長，聯發科持續擴展專攻手遊客群的 G 系列遊戲晶片，滿足遊戲玩家的需求。Helio G95 是聯發科技目前遊戲晶片中最頂級的，擁有完整的軟、硬體解決方案。

聯發科表示，9 月上市的 Helio G95 晶片組搶攻電競市場，擁有強大的操控性能和高端功能，以滿足遊戲玩家絕佳的操控體驗，包括支援多達四鏡頭的架構、內建 AI 處理器 (APU)，另提供雙關鍵字語音喚醒等領先技術，並支援特效級 HDR 10 畫質規格，帶來超越 HDR10 + 的超級優質影像效果。

聯發科進一步指出，Helio G95 整合一對功能強大的 ARM Cortex-A76 CPU，運行頻率高達 2.05GHz，另配搭 6 個 Cortex-A55 節能型 CPU。GPU 方面搭載了升級後的 Arm Mali-g76 MC4，運行頻率高達 900 MHz，具有先進的單核和多核性能。

針對獨家開發的增強版遊戲優化引擎技術 HyperEngine，聯發科說明，當 Wi-Fi 信號較弱時，會同時智慧調控 Wi-Fi 和 LTE 兩種連線選擇，確保遊戲過程中的連線暢通無阻。遊戲中有人來電時，玩家可在不影響遊戲的情況之下選擇延後接聽來電。