宇瞻：記憶體供過於求情況 將延續至明年上半年

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (12) 日召開法說，總經理張家騉表示，受到疫情影響，記憶體市況已轉為供過於求，且情況將延續至明年上半年。

從 DRAM 市況來看，張家騉指出，上半年受疫情影響智慧型手機出貨量，但遠距應用需求升溫下，帶動筆電銷售、資料中心拉貨動能強勁，半導體產業供給相對不受疫情影響，不過，除筆電等應用外，消費性產品受疫情影響大，需求疲弱，在供給持穩下，預期供過於求的情況將延續至明年上半年。

NAND Flash 方面，張家騉表示，去年第 4 季 Flash 面臨供給短缺，今年第 1 季供給微幅上升，而在疫情帶動筆電 / 伺服器對 SSD 需求下，上半年相關應用動能強勁，造成供給短缺，但預期第 3 季供給會再度增加，受到旺季遞延因素影響，需求將下降，屆時將面臨供過於求情況。

宇瞻今年第 2 季消費性產品明顯受疫情衝擊，工控表現相對穩健，目前存貨約 12 億元，其中 7 成來自工控產品、3 成為消費性產品。張家騉表示，工控市場需求近來「很詭異」，能見度很差，以急單居多，成為下半年在備貨上最挑戰的事。

張家騉認為，第 3 季工控市場受到疫情影響，需求相對不明朗，不過，在歐洲、中國等地陸續解封下，消費性產品需求可望逐步回溫。