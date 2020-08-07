記憶體廠7月營收持穩 旺宏月增4.4% 華邦電月減0.16%

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 今 (7) 日同步公告 7 月營收，旺宏 7 月營收 31.39 億元，月增 4.4%，年增 3.4%；華邦電 7 月營收 41.24 億元，月減 0.16%，年增 4.7%。旺宏審慎樂觀看下半年，華邦電則預期下半年將先蹲後跳。

旺宏前 7 月營收 218.26 億元，年增 31.9%。展望下半年，旺宏總經理盧志遠表示，下半年是傳統旺季，仍有些不確定因素存在，包括疫情發展、美中關係、華為疑慮等，但未看到重大負面影響，對下半年仍有信心，整體而言審慎樂觀。

產品價格方面，盧志遠指出，NOR Flash 價格上半年走升，下半年高階應用可望穩健持平；SLC NAND Flash 不少應用於消費性市場，可能會有跌價壓力，但製程技術由 36 奈米轉進 19 奈米，每單位生產成本降低、位元產出則有所增加，對營收、獲利都有助益，看好下半年產品價格均可望持穩表現。

旺宏第 2 季受惠需求佳、價格走揚，毛利率攀升至 35%，為近 7 季新高，單季稅後純益 13.3 億元，季增 9%，年增 4.05 倍，每股純益 0.72 元，近 3 季高點；上半年稅後純益 25.52 億元，年增 5.3 倍，每股純益 1.39 元。

華邦電前 7 月累計營收 284.26 億元，年增 4.41%。華邦電總經理陳沛銘表示，第 3 季伺服器、網通等應用客戶，可能面臨庫存調整，第 4 季需求動能才會再度向上，估下半年營運將持平上半年。

華邦電第 2 季在毛利率走揚下，單季稅後純益 8.38 億元，較上季轉盈，年增 81.4%，每股純益 0.18 元，寫近 6 季高點，中止連 2 季虧損；上半年稅後純益 7.57 億元，年減 2 成，每股純益 0.16 元。