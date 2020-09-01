負面因素多 美元拋壓重？

美元兌全球主要貨幣今年以來變動

資料來源：遠銀商銀網頁

截至 8 月 21 日當周，美元指數周線已連續十周下跌，最低觸及 92.12 左右的低位，為五個月最低，看來愈發脆弱，反映美元兌主要貨幣的下跌。

美元指數月線圖

(資料來源：湯森路透)

常用的「美元指數」主要占比分別為：歐元 57.6%、日圓 13.6%、英鎊 11.9%、加幣 9.1%、瑞典克朗 4.2% 及瑞士法郎 3.6%，另外美國聯邦準備理事會（FED）亦編製了「貿易加權美元指數」，由二十六貨幣組成，其 2020 年最新的貨幣占比分別以歐元、人民幣、加拿大幣、墨西哥披索最高，其次是日圓、英鎊、韓圜、印度盧比和瑞士法郎。因此，美元指數的強弱，與歐元的關聯性最高。

其實，今年初新型冠狀病毒疫情擴散，加劇全球經濟增長可能長時間放緩的擔憂，引發全球股市挫跌，多國緊急降息或推行刺激經濟政策，導致 3 月外匯市場大幅震盪，美元則因避險資金流動而上揚，但美國聯邦準備理事會 (FED) 承諾無限量購買公債及公司債提供流動性後，美元走勢疲軟成為避險資金流出的結果。

隨著美國新增新型冠狀病毒感染病例居高不下、與中國的緊張關係發酵、刺激經濟計畫因政治分歧而停滯及美國總統大選臨近等多重因素影響下，美元被拋售的壓力沉重。

相對自從歐盟領導人 7 月批准了 7,500 億歐元針對新型冠狀病毒疫情的救助資金後，歐元區的經濟前景從疲弱水準開始有改善跡象，德國央行亦預計德國經濟將出現迅速全面復甦，促使投資者進一步增加歐元的多頭倉位。

對已持有美元的投資者，可能不忍此刻將美元出售，但若購入其他貨幣，縱使同樣升值，在面對本國貨幣升值的同時，獲利幅度也不見得會高。另一種選擇是，在銀行承作外匯保證金交易，將美元用作擔保品，一方面可以在收受美元存款利息的情況下等待美元回升，另一方面可以在外匯市場判斷匯率漲跌作雙向交易，如在有效控管風險的情況下運用資金，可能獲取的利益更大。

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