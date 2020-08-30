元大S&P原油正2 ETF難逃下市 倒數逃命波交易有撇步

元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 免下市的豁免條款將於 9 月 30 日到期，由於下市機率高，元大投信示警投資人交易要小心流動性，至於剩一個月該如何「逃命」，對於手中仍有大額部位的投資人來說，可能擔心成交不易，元大投信建議，若投資人有意自集中市場賣出，可考慮分次進行交易；另外，若下市，投資金額怎麼取回也有撇步，投資人應特別留意。

元大投信指出，若於 8 月 19 日到 9 月 30 日期間，元大 S&P 原油正 2 ETF 的平均單位淨值低於 2 元，將申請下市。元大投信估算，若以 8 月 19 日到 8 月 27 日七個營業日平均淨值 0.94 元計算，如果要讓 10 月第一個營業日 (10 月 5 日) 的近 30 個營業日平均淨值維持在 2 元以上，也就是說若想要免於下市，則 8 月 28 日至 9 月 30 日期間內，西德州輕原油期貨合約平均價格需達到 75 美元以上，才有可能免於終止信託契約。但是目前油價價格約在 43 美元左右，該檔 ETF 要達到免下市的門檻恐怕很難。

針對元大原油正 2 的流動性，元大投信表示，元大原油正 2 近 6 個營業日平均成交量約在 7.1 萬張上下，某些手中仍有大額部位的投資人可能擔心成交不易，元大投信建議，若投資人有意自集中市場賣出，可考慮分次進行交易，以增加成交的機率，而該檔 ETF 設有流動量提供者，可有效為流動性提供助益。

許多投資人也非常關心元大原油正 2 若下市，未來投資金額會如何返還？元大投信表示，投資人可以從兩大管道取回，分別為：1. 藉由集中市場賣出；或是 2. 經由清算取回金額；不過兩種方式有其本質上的差異。

元大投信解釋，首先，投資人若於集中市場賣出，其交易價格是由自己所決定，個人掌握程度較高；但若透過清算，就是根據投信處理部位後的淨值為返還價格，清算價格無法由投資人掌控。

其次，就金額返還時間而言，投資人若在集中市場賣出，兩日內款項即會入帳；但若透過清算流程取回金額，至少需要到元大投信收到終止信託契約核准函後的 42 個營業日，所需時程顯然較久。元大投信建議投資人應確切了解兩種方式的差異，評估自身需求選擇較適切的方法進行。