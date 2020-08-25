〈台經院看景氣〉營建業測驗衝9年新高 5個理由使房產成投資避險首選

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 7 月營業氣候測驗點調查，其中，營建業衝上 108.43 點，月增 8.90 點，不僅連 3 升更創 2011 年 7 月以來新高，反映近期房市熱絡，台經院指出，主要是因遞延買盤出籠、房貸利率已處在歷史低檔、國內閒置資金多、台商回流，以及香港人來台置產等因素帶動，觀察到第三季以來。房產明顯已成國人投資避險標的首選。

台經院院長張建一說，「無殼蝸牛期待房價跌，但就是不跌」，原因在於房貸利率已處史上新低、市場上具豐沛的資金水位，且不動產是現階段安全穩健的資產配置選擇，預料未來半年房市有機會出現「價緩升、量擴張」的格局。

台經院進一步指出，由於剛性、長期置產型的需求湧現，7 月六都建物買賣移轉件數月增率為 19.3%，令不動產業對後市看法已轉趨好轉，有 43% 的不動產業者看好當月景氣，儘管前 7 月六都移轉件數年減 1.23%，預料 8-9 月後有機會轉正。

其中，台經院提到，六都中表現最好的是桃園市，原因在於有重大公共建設帶動，加上房價相對雙北市親民吸引購屋族移入。

台經院強調，近來房產已成為投資避險標的首選，第三季以來比重高達 45%，明顯高於定存、黃金、外幣、股票、基金和債券等，不過，未來仍須留意有疫情尚未完全結束、待售餘屋量達 7 萬戶，以及賣方開價有慢慢拉高狀況等不確定因素。

至於營造業，台經院說明，時序進入公共工程年底前的趕工階段，政府機關重視執行進度的落實，不過，廠建投資尚受疫情以及國際政經情勢變化所影響，預期未來半年走勢將是溫和成長。