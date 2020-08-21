〈房產〉7月購屋貸款連2月衝破500億元 創今年以來單月新高

台灣央行今 (21) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款金額和利率統計，購屋貸款達 547.53 億元，月增 22.81 億元，不僅連 2 月突破 500 億元，更創今年以來單月新高，房貸利率 1.359% 與上月持平，央行表示，由於國內疫情控制得宜，房市回溫，且遞延買盤陸續出籠。

央行說明，7 月購屋貸款增加，主要是反映六都移轉棟數增加，以及部分銀行整批分戶貸款金額也有增加；利率方面，仍處在歷史次低位置，僅次於 5 月的 1.349%，央行看利率「差異真的很小，目前各銀行爭取優質房貸客戶，競爭激烈，利率相去不遠」。

而 7 月青年安心成家購屋優惠貸款專案占比約 11.2%，金額為 61.2 億元，高於上月的 53.7 億元。

據統計，7 月六都買賣移轉移轉棟數共 23588 棟，月增 19.3%，其中，台北市月增 26.5%，新北市月增 19.4%，桃園市月增 20.3%，台中市月增 11.2%，台南市月增 17.0%，高雄市月增 23.6%。

若與去年同期相比，7 月六都交易量增加 2.8%，其中台北市年增 0.6%，新北市年增 2.6%，桃園市年增 13.8%，台中市年減 10.6%，台南市年減 0.3%，高雄市年增 12.1%。

央行進一步指出，不動產業者已表態，6 月以後因國內疫情相對控制較好，房市感覺上比較回溫，遞延買盤陸續出籠，且因 8 月中旬進入農曆民俗月，也有交易陸續提前反應。

至於房市未來走勢，央行認為，仍要看未來全球疫情發展。