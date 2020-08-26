越南拉警報！恐遭美列匯率操縱國、課徵反補貼稅

週二 (25 日) 美國財政部提交美國商務部一份匯率評估結果顯示，越南在 2019 年蓄意讓貨幣貶值約 4.7%。

針對越南製汽車輪胎輸入美國的反補貼調查中，美國財政部週二表示，越南政府採取行動刻意壓越南盾兌美元匯率。

美國財政部致商務部的評估信中提到，越南 2019 年大量購買 220 億美元的外匯，包括通過越南國家銀行 (state Bank of Vietnam) 進行購買，使越南盾兌美元匯價貶值 3.5% 至 4.7%。

2019 年 1 美元兌 23224 越南盾的名義匯率，比均衡實質匯率低約 1090 越南盾。

這項評估結果可能增加川普政府對越南輪胎製造商課徵反補貼稅，還可能在延宕已久的「半年外匯政策報告」中，增列越南為匯率操縱國。

今年 1 月 13 日美國財政部將越南等 10 國列入匯率操縱國觀察名單，如今美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 稱，美國政府需要和越南政府方面進行雙邊磋商，以試圖糾紛，否則可能對越南進行制裁。

匯率評估認定背景

今年 2 月美國商務部列出新規則，若美國的貿易夥伴國遭到美方認定「有刻意貶值本幣匯率」之舉，那麼美國就將對貿易夥伴國加課「反補貼稅」。

美國商務部當時表示，在認定貿易夥伴國是否有刻意壓低本幣匯率之嫌，基本上這將借助美國財政部的專業來作進一步確定。