〈美股盤後〉資金狂潮湧進科技股 Salesforce蘋果領標普那指刷新高

週三 (26 日) 美國 7 月份耐用品訂單增幅達兩倍多，華爾街樂觀預測未來經濟反彈，美元走低、黃金上揚，美股四大指數集體收紅。

資金行情追捧科技股，Salesforce、蘋果、特斯拉、臉書刷下新高，台積電 ADR 引領半導體類股上攻，那指、標普、費半續刷歷史新高。

美中角力戰持續，美國商務部工業和安全局 (BIS) 週三 (26 日) 制裁 24 家中國公司，將其列入實體名單 (貿易黑名單)，譴責這些中企幫助中國南海軍事建設與建設人工島。

商務部還表示，川普政府正在考慮對半導體製造設備、相關軟體工具、雷射、感測器和其他技術出口實施新的限制，防止關鍵技術落入中國等敵國手中。

美國國會議員在新一輪紓困方案上持續卡關，市場將關注焦點集中在聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會上的演講。

世界經濟論壇在達沃斯舉行的年度峰會原定 2021 年 1 月舉辦，但因新冠疫情延至明年夏天初舉辦。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2390 萬例，死亡數突破 82 萬例，美國累計確診超過 570 萬例，累計死亡數達 17.8 萬。

自 8 月初以來，美國每週平均單日確診從 6 萬例以上降至約 4 萬例，過去三天平均每日新增病例更降至 3000 例以下。

美國疾病管制中心 (CDC) 悄悄修訂無症狀檢測指南，降低無症狀患者的檢測重要性。世衛 (WHO) 稱，新冠患者康復後可以再次染疫。

週三 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 83.48 點，或 0.30%，收 28,331.92 點。

標普 500 指數上漲 35.11 點，或 1.02%，收 3,478.73 點。

那斯達克指數上漲 198.59 點，或 1.73%，收 11,665.06 點。

費城半導體指數上漲 7.16 點，或 0.32%，收 2,250.23 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收漲，通訊服務 (+3.71%) 漲幅續居冠，其次為資訊科技 (+2.05%) 和非必需消費品 (+1.46%)，能源 (-2.23%)、公用事業 (-1.20%) 和房地產 (-0.74%) 領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎同步上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.36%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.38%；臉書 (FB-US) 上漲 8.22%。

道瓊成分股多收高，埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.13%；Walgreens (WBA-US) 下跌 2.10%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.03%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.84%。

費半成份股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.38%；美光 (MU-US) 下跌 0.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.24%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.078%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.18%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.80%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.48%。

焦點個股消息

受益於遠程辦公和電子商務增長，Salesforce (CRM-US) 週二公布優於預期的財報，並調升財測，加上該公司即將列入道瓊成分股，Salesforce 週三暴漲 26.04% 至每股 272.32 美元。

新冠疫苗利多持續提振華爾街，美國莫德納生技公司 (MRNA-US) 股票上漲 6.42% 至每股 70.50 美元，新冠候選疫苗 mRNA-1273 的一份臨床試驗報告顯示，針對 56 歲及以上年齡患者試驗後出現抗體。

蔚來汽車 (NIO-US) 週二喜獲長期看空的瑞銀 (UBS) 調升股價評級，調高後的目標價潛在漲幅高達 1500%，蔚來週三股價上漲 14.41% 至每股 20.44 美元。

8 月 31 日起生效股票「1 拆 5」前，特斯拉 (TSLA-US) 持續衝刺，週三其股價狂飆 6.42% 至每股 2,153.17 美元。

Cowen 分析師特別看多臉書股價，將目標價訂在 330 美元，激勵臉書股價週三大漲 8% 至每股 303.91 美元，創歷史新高。臉書警告蘋果 iOS 14 可能會影響其廣告業務。

投行 Wedbush 將蘋果目標價從 515 美元上調至 600 美元，帶動蘋果 (Apple) (AAPL-US) 股價上漲 1.36% 至每股 506.09 美元，再創歷史新高。

經濟數據

美國 7 月耐用品訂單月增 11.2%，預期 4.0%，前值 7.6%

美國 7 月耐用品訂單意外優於預期，月增率報 11.2% (圖：Zerohedge)

華爾街分析

CIBC 私人財富管理公司投資長 David Donabedian 表示：「市場持續強勁無疑令人印象深刻。第三季經濟將大幅反彈的想法得到數據 (耐用品訂單) 的支持。」

標普、那指自 3 月 23 日觸及低點以來，週三漲幅使兩大股指分別上漲 58% 和 75% 以上。

SunTrust Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 表示:「當市場脫離主要低點時，牛市的第一階段非常強勁，往往會持續很長時間，但從歷史上看，現在往往是開始穩固部分獲利的時期。」

Intrepid Capital 首席執行長 Mark Travis 說：「這次反彈實際上是由五六檔科技股推動的，我認為這對表面下真正發生的事情來說只是一種煙霧彈。」