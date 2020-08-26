蘋果太貴？分析師喊530美元：放心 高樂氏還更貴呢！

蘋果 (AAPL-US) 現行股價徘徊在 500 美元附近，已較華爾街平均目標價高出約 15%，分析師來到了一個兩難境地：他們應該保持看漲並提高目標價，還是該將這市場上最炙手可熱的夯股降級？

另外，倘若分析師選擇調高目標價，那調到多少才合理？普遍來說，最明顯的選擇是更新財務模組來預測更快的成長，或者挑選更具野心的估值目標。

Cowen 分析師 Krish Sankar 週二選了後者，他重申蘋果「優於大盤」的評級，同時將目標價自 470 美元調升至 530 美元，成為華爾街現在對蘋果的最高目標價。

蘋果週二下跌 4.13 美元或 0.82%，收 499.30 美元。

Sankar 採取了分類加總估值法 (sum-of-the-parts) 計算其新目標價。他調高了蘋果核心業務的本益比 (Sankar 將 iPhone 和硬體加入計算)，從本益比是 2021 日歷年獲利的 23 倍調高到 25 倍。至於服務部門，他將本益比自 35 倍提高至 41 倍。

這導致混合本益比達 2021 日歷年獲利的 31 倍，估計每股獲利 16.83 美元。

Sankar 研究報告中寫道，「在一個絕對基礎上，估值似乎被拉到緊繃了，但其實相對同業並不緊繃。」他指出臉書 (FB-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 的遠期本益比也與蘋果差不多。

他也指出，晶片設計軟體的電子設計自動化公司儘管營收成長較慢，且自由現金流收益較低，但本益比較高。與消費必需品企業相比，蘋果的估值較有利，他特別點名家庭清潔用品製造商高樂氏 (Clorox) (CLX-US)，其本益比與蘋果類似，但預估營收成長率卻僅有偏低的個位數。

與此同時，Sankar 認為，因 iPhone 11 和 SE2 產量增加，9 月止當季的 iPhone 產量約 4300 萬支，高於先前的估值 4000 萬支。12 月止當季的 iPhone 產量約 7300 萬支，其中有 81% 是今年秋季將推出的新機種。他估計 2020 全年 iPhone 生產量將達 1.88 億支，僅較去年同期減少約莫 5%。

