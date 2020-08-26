亞馬遜改口支持新消保法 Etsy執行長斥「包藏禍心」

美國手工藝品銷售平台 Etsy (ETSY-US) 執行長 Josh Silverman 週二指控，亞馬遜 (AMZN-US) 支持加州新消費者保護法案是「包藏禍心」，事實上是消滅競爭對手的一招險棋。

亞馬遜上週五表示有條件支持《AB 3262》法案，此舉背離了同業立場，該法案旨在「讓電子零售商場維持與實體零售商場相同的責任標準」，但遭到 Etsy、Ebay 的公共政策部門和眾多行業團體的反對，他們主張現有法律已經提供消費者足夠的保護，該法案將扼殺在網路上販售產品的小企業。

Silverman 稱亞馬遜支持該法案是出於惡意，並形容亞馬遜此舉「濫用市場主宰力量。」

「亞馬遜採用了大膽的招數，他們藉著推廣複雜的、難以遵守的法規來掃平競爭對手，因為這些法規只有他們有能力吸收遵守的成本。亞馬遜的目的是成為大眾網購的唯一目的地，迫害那些販售獨特商品的實體小店家或者自新冠疫情爆發以來，透過 Etsy 這一類商場販售的小店家。《AB 3262》法案到頭來是直接衝擊到那些已經求生困難的小企業。」

亞馬遜公共政策部門主管 Brian Huseman 上週五在部落格上發文指稱，「如果不論業務模式，全部網路商城都適用《AB 3262》，公司將支持該法案。」

「無論哪一個特定網路商城如何賺錢，權利受損的消費者都應該能尋求賠償。」他指出，網路商城靠著向賣家收取商品上架費、成交費，以及廣告投放費來獲利。

以往亞馬遜一直僅是買家與第三方賣家之間的溝通橋樑，若第三方賣家販售的產品造成消費者的損失，僅由第三方賣家負責，但美國議員週一修改該法案，將向商家收取廣告費用的網路商城也納入適用範疇，回應了亞馬遜的呼籲。

加州參議院預計本週表決《AB 3262》，法案一旦通過，《AB 3262》將是美國首部這類型的法律，將要求亞馬遜這類網路零售商對在該平台上出售的所有商品承擔瑕疵責任。