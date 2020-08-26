先鋒集團宣布逐步結束香港、日本業務 亞洲發展目標移至中國

全球第二大、以指數型投資為主的資產管理公司先鋒集團 (Vanguard Group Inc) 週三 (26 日) 宣布，未來半年至 2 年內，將結束香港、日本兩地業務，並退出香港的交易所買賣基金 (ETF)，亞洲發展目標將著重在中國業務。

先鋒表示：「不幸的是，從經銷業務角度來看，當前的產業動態更適合機構法人，目前散戶投資人的規模，不足以支撐現有經營模式及公司發展。」

先鋒表示，香港業務的主要服務對象為機構法人，而非該公司戰略上瞄準的散戶投資人，因此，未來半年至 2 年內，將逐步中止香港業務，退出香港交易所買賣基金、強制性公積金 (Mandatory Provident Fund)，以及指數追蹤投資計劃等業務。

此外，先鋒發言人表示，未來亞洲發展將著重在中國，並證實將結束日本業務，同時將亞洲主要辦事處移至上海，此舉將影響香港及日本辦事處員工，導致部分的人遭到裁員，

不過，先鋒也強調，退出香港業務不代表不看好香港發展性，香港股市依然是先鋒全球化多元基金的重要組成。

2017 年 5 月，先鋒在中國成立外商獨資企業 (WFOE)- 先峰領航投資管理上海有限公司，當時便表示，將逐步終止其在香港的境內業務，並漸漸退出香港市場，

截至目前，先鋒在香港證交所有至少 6 支 ETF 上市，包含追蹤中國、日本、亞洲和歐洲的基金。

先鋒在 2018 年關閉了新加坡辦事處，長期以來，其將香港視為亞洲總部所在地，直到 2019 年底，該公司和阿里巴巴集團分拆出的螞蟻集團合資成立先峰領航投顧，為廣大中國市場提供基金投資顧問服務，自此將中國視為亞洲發展重心。