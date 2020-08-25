〈台積技術論壇〉無畏華為事件影響 兩大先進製程量產進度提前

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (25) 日舉行技術論壇，總裁魏哲家表示，7 奈米近期已達出貨 10 億顆晶粒的里程碑，5 奈米正加速量產，強化版 5 奈米製程預計明年進入量產，4 奈米則預計 2022 年量產，兩大先進製程進度均較今年 6 月股東會公布的量產時程提前。

在先進製程進度方面，魏哲家指出，7 奈米量產支援行動裝置、高效能運算、人工智慧、5G 網路連接、資料中心、智慧車等應用，最近已達到出貨 10 億顆晶粒的里程碑，而 7 奈米量產一年，就量產 7 奈米 + 製程技術，成為業界首個進入量產的 EUV 製程。

同時，晶圓 18 廠也加速 5 奈米量產，5 奈米速度提升 15%、功耗降低 30%、邏輯密度提升 80%，並廣泛採用 EUV 微影技術，是台積電第 4 座超大晶圓廠，廠房一年完工、8 個月內完成裝機，今年第 2 季正式量產；強化版 5 奈米製程速度將提升 5％、功率提升 10％，預計 2021 年進入量產，較今年股東會上透露的 2022 年量產時程提前。

以 5 奈米為基礎，台積電也進一步拓展 4 奈米製程技術，以滿足廣泛的產品需求，4 奈米在速度、功耗、邏輯密度上，都更加進步，且與 5 奈米可達到 100% 的 IP 相容性，可延用其既有設計基礎架構，加速產品創新，預計 2021 年第 4 季試產，目標 2022 年量產，同樣較日前股東會提到的 2023 年量產時程提前。

至於 3 奈米製程，速度提升 15%、功率降低 30%、邏輯密度提升 70%，預計 2021 年試產、2022 年下半年量產，維持先前進度；魏哲家表示，目前也與客戶密切合作，定義下個主要節點的規格與進度。