台積電頻買廠房 機電工程業者營運進補

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (24) 日再度公告購買南科廠房，為今年第四度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入約 100 億元；隨著廠房建置需求增加，將進一步帶動機無塵室與機電工程，漢唐 (2404-TW)、亞翔 (6139-TW) 營運可望再添動能。

台積電今年頻頻出手購廠，5 月時向家登 (3680-TW) 購買南科廠房，8 月又買下偏光板廠力特 (3051-TW)、太陽能廠益通與面板廠彩晶 (6116-TW) 的廠房，以因應客戶需求。

台積電受惠客戶對先進製程需求續強，在近期法說會上調今年資本支出至 160-170 億美元，較去年大幅成長超過 13%，續創新高，而設備向來與資本支出連動性高，其中，機電工程與無塵室建置又是建廠的第一道程序，因此，隨著台積電大擴廠房，將陸續反映在相關業者營運上。

漢唐、亞翔皆為台積電的機電工程與無塵室供應鏈，其中，漢唐為台積電的主力供應商，主要負責南科 18 廠四期廠房，7 月營收達 37.6 億元，月減 15.76%，年增 160%，改寫歷史次高，累計前 7 月營收 206.02 億元，年增達 47.7%，也改寫同期新高。

亞翔則負責台積電 18 廠的土方開挖回填，後續隨著客戶購置新廠，機電工程需求將續強，有助亞翔彌補中國地區業績下滑的壓力。