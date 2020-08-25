盤前財經大事搶先讀2020年08月25日

今日操盤前瞻

法說會：國泰金、榮成、神基、三能 - KY

除權息：華碩、裕融、宣德、祥碩、易華電、蜜望實、易華電等

股價飛越 500 美元！蘋果證實印度組裝新款 iPhone SE

週一 (24 日) 蘋果證實，將在印度生產第二代 iPhone SE，這是蘋果擴大在印度市場的整體戰略之一，在印度本土生產新款 iPhone SE 可以讓蘋果繞開 20% 的印度進口關稅。閱讀全文...

台積電再向彩晶買廠 今年已砸逾百億元購廠 因應擴廠需求

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (24) 日再度公告購買南科廠房，投入 48.4 億元，向面板廠彩晶 (6116-TW) 購買興建中的廠房與附屬設施，為今年第四度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入約 100 億元；台積電表示，此次買廠是為因應南科擴廠等營運需求。閱讀全文...

傳在墨西哥設新廠 鴻海澄清：與事實不符

鴻海 (2317-TW) 昨 (24) 日傳出，擬在墨西哥建新廠生產 iPhone，但對此，鴻海晚間發出聲明強調，近期國際媒體報導集團在海外大規模投資的訊息，皆與事實不符。閱讀全文...

潤泰全有意資產活化 土地資產潛在獲利近 40 億元

潤泰全 (2915-TW) 昨 (24) 日召開法說會指出，除轉投資南山人壽作為主要獲利引擎，旗下土地資產合計 2.57 萬坪，估計市價為 59.64 億元，若全數處分，獲利估計約 38.97 億元，後續不排除進行資產活化。閱讀全文...

中國水泥庫存降至六成報價翻揚 台泥、亞泥營運加分

隨著雨季消退、各地需求攀升，中國水泥庫存已經降至六成，也刺激各地水泥報價重啟漲勢，法人估，預計到第四季，中國水泥報價可望季增 10%，有利台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 的營運表現。閱讀全文...