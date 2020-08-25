改變心意！安謀取消分拆兩項IoT業務給軟銀

週一 (24 日) 晶片大廠安謀改變心意，宣布取消「物聯網平台和資料管理部門」分拆給母公司軟銀。

安謀 7 月表示，該公司有意專注於在半導體 IP 業務上，預定分拆旗下物聯網業務至母公司軟銀旗下，預計 9 月前通過董事會審核、內部合約作業等事宜。

原先預定分拆的部門包括 IoT 服務事業群 (IoT Services Group)、IoT 平台、企業資料管理 (IoT Platform and Treasure Group) 及其關係事業。

週一安謀於最新聲明中宣布：「經過進一步調查，我們已確定，物聯網平台和資料管理部門可以實現獨立運作和相同的利益，在 Arm 保護之下降低運營干擾。」

聲明提到：「一旦擬議中的業務轉移完成後，我們將分享更多細節。」

安謀週一為保持物聯網平台和資料管理部門獨立的會計結構，宣布取消先前分拆決定，截稿前，軟銀拒絕對此置評。

安謀公司為全球 90% 以上的智慧型手機和平板電腦提供晶片架構，是全球領先的半導體處理器及數字架構智慧財產權提供商，獲利模式在於不自行生產晶片、僅授權 ARM 架構給處理器晶片設計商。

2016 年時，軟銀以溢價 43% 的價格收購安謀，金額約 320 億美元。但在軟銀願景基金大賠，財務拮据之下，正考慮將這家公司出售。

外媒早前引述消息人士稱，NVIDIA (NVDA-US) 希望收購安謀而非單純取得大量股權，並已進入即將敲定階段，相較之下，台積電和鴻海皆表達有意投資的意願，但較傾向收購部分股權。