〈財報〉軟銀獲利大幅改善 孫正義提及安謀可能走向

日本軟銀集團 (9984-JP) 於週二 (11 日) 盤後公布了最新一季財報。2020 年度 Q1(4 至 6 月) 營收報年減 2% 至 1.45 兆日圓，歸屬公司股東純益報年增 11.9% 至 1 兆 2557 億日圓。沒有公布財測數據，孫正義也提及 ARM 的可能選項。

軟銀集團股價週二 (11 日) 收在每股 6361 日圓，較上個交易日下跌 2.45% 或 160 日圓。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 會計準則的 Q1 財報關鍵數據：

營收報年減 2.0% 至 1 兆 4500 億日圓。

稅前利益報年減 50.9% 至 8330 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 11.9% 至 1 兆 2557 億日圓，創下單季新高。

與前一季 (1 至 3 月) 的巨額虧損 (歸屬公司股東淨損報 1 兆 4381 億日圓) 相比，軟銀集團在這次財報出現大幅盈餘。

主要理由在於軟銀集團的公司股價出現回溫，還有將投資對象賣出後所獲得的利益，都讓 Q1 的獲利攀高。也由於美國 Sprint 已不再是軟銀集團的子公司，軟銀集團將其從資產負債表中移出，同樣是營收改善的原因之一。

集團旗下的行動通訊子公司軟銀 (9434-JP)，還有安謀 (ARM) 的營收也都出現增加。不過全資子公司的英國 Brightstar，在營收方面則是出現減少。

軟銀集團從這回財報開始，不再出示「營業利益」，改用「投資損益」項目來作取代。本年度 Q1(4 至 6 月) 的投資損益報年減 40.3% 至 9829 億日圓。

而在全年財測方面，軟銀集團在這次財報並未公布相關數據。

軟銀集團社長孫正義，11 日傍晚在線上的財報說明會中提到，在公司推動的 4.5 兆日圓資產處分方面，目前成功轉為資金的部分已有 4.3 兆日圓，目標達成率已來到 95%。也預估成果將遠超過 4.5 兆日圓。

在 2.5 兆日圓的公司庫藏股買進目標方面，目前已完成了 1 兆日圓。孫正義強調他言出必行，剩下的 1.5 兆日圓也一定會在今後執行。

而在眾所矚目的安謀問題方面，孫正義也明確指出有幾種可能性存在。選項包括將安謀的一部分或全部賣出；或者是將原本規劃的 2023 年股票再度上市的戰略計畫，推前到明年或後年。並且表示有和輝達 NVIDIA(NVDA-US) 接觸當中。