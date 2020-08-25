共和黨正式提名川普連任 分析師預測選後標普將下跌

美國共和黨大會週一 (24 日) 在北卡州夏洛特市啟動，首日以提名川普競選連任揭開序幕。

週一共和黨於北卡州夏洛特市啟動為期四天的美國共和黨大會，受到新冠疫情影響，僅有 336 名共和黨代表聚集在夏洛特會議中心輪流唱名表決，川普獲得 2064 張選舉人票得以角逐連任美國總統。

美國總統川普獲得 2020 年共和黨總統候選人的正式提名。(圖片：AFP)

上週民主黨全國代表大會壓軸日 (21 日) 宣布，前副總統拜登 (Joe Biden) 將披上民主黨戰袍角逐下一任總統。

拜登於上週提名演說中不斷抨擊川普政府防疫不力，帶來美國最嚴重經濟危機，若他當選，他將好好重建美國經濟。

川普週一於投票完成後現身發表演說，他抨擊民主黨在新冠疫情升溫中推動郵寄選票。

川普抨擊民主黨推動郵寄選票 (圖片：AFP)

川普稱：「這是不公平、不正確的，而且不可能把它製成表格。他們利用新冠疫情騙取美國人民的公平和自由選舉。」

川普稱：「他們正試圖竊取選舉。別讓他們奪走你們的夢想。」

副總統彭斯此前也在大會上發表演說：「美國需要川普總統再在白宮待四年。」川普預計在美東時間本周四 (27 日) 晚間發表備受矚目的提名演說。

CNBC 最新調查中顯示，多位股票市場策略師預測川普將失去搖擺州，促使民主黨候選人拜登當選，但他們對拜登的市場影響歧意很大。

20 位股票分析師中有 14 位預測拜登擊敗川普。儘管並非所有預見股市下滑的人都選擇拜登勝選，有 15 位分析師預計標普將在選舉日後的第一個月下降，有 5 人預期標普將反彈。