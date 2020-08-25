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共和黨正式提名川普連任 分析師預測選後標普將下跌

共和黨正式提名川普連任 分析師預測選後標普將下跌 (圖片：AFP)
共和黨正式提名川普連任 分析師預測選後標普將下跌 (圖片：AFP)

美國共和黨大會週一 (24 日) 在北卡州夏洛特市啟動，首日以提名川普競選連任揭開序幕。

週一共和黨於北卡州夏洛特市啟動為期四天的美國共和黨大會，受到新冠疫情影響，僅有 336 名共和黨代表聚集在夏洛特會議中心輪流唱名表決，川普獲得 2064 張選舉人票得以角逐連任美國總統。

美國總統川普獲得 2020 年共和黨總統候選人的正式提名。(圖片：AFP)
美國總統川普獲得 2020 年共和黨總統候選人的正式提名。(圖片：AFP)

上週民主黨全國代表大會壓軸日 (21 日) 宣布，前副總統拜登 (Joe Biden) 將披上民主黨戰袍角逐下一任總統。

拜登於上週提名演說中不斷抨擊川普政府防疫不力，帶來美國最嚴重經濟危機，若他當選，他將好好重建美國經濟。

川普週一於投票完成後現身發表演說，他抨擊民主黨在新冠疫情升溫中推動郵寄選票。

川普抨擊民主黨推動郵寄選票 (圖片：AFP)
川普抨擊民主黨推動郵寄選票 (圖片：AFP)

川普稱：「這是不公平、不正確的，而且不可能把它製成表格。他們利用新冠疫情騙取美國人民的公平和自由選舉。」

川普稱：「他們正試圖竊取選舉。別讓他們奪走你們的夢想。」

副總統彭斯此前也在大會上發表演說：「美國需要川普總統再在白宮待四年。」川普預計在美東時間本周四 (27 日) 晚間發表備受矚目的提名演說。

CNBC 最新調查中顯示，多位股票市場策略師預測川普將失去搖擺州，促使民主黨候選人拜登當選，但他們對拜登的市場影響歧意很大。

20 位股票分析師中有 14 位預測拜登擊敗川普。儘管並非所有預見股市下滑的人都選擇拜登勝選，有 15 位分析師預計標普將在選舉日後的第一個月下降，有 5 人預期標普將反彈。

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