永豐餘台東小學堂53位志工3200小時 聆聽陪伴轉動生命的力量

永豐餘 (1907-TW) 自 2015 年啟動「永豐餘台東小學堂」志工陪讀活動，今年將邁入第 6 年。每週三下午永豐餘的志工及台東家扶關山服務處的孩子們，從未忘記彼此的約定，透過遠距視訊設備，一起分享、一起閱讀。5 年來，已有超過 50 位志工參與，與 40 多位孩子們共享了 3200 小時美好時光，有孩子挑戰讀完了近 500 本書。在孩子的成長階段中，志工們堅持當一個願意傾聽、時時分享的陪伴者，成為孩子們一股遠方無形的支持力量。



目前台東家扶服務的家庭、兒少計有 1670 戶、3011 位兒童，等於在台東每 10 個孩子就有 1 位是家扶的孩子。其中單親家庭及隔代教養家庭類型超過服務總戶數的 7 成，由於家庭經濟收入較不穩定，主要照顧者常無足夠的時間及精力關心孩童課業及發展，以致於孩童生命中容易有挫折或失落的經驗。台東家扶吳瑞華主任表示，自 2015 年啟動「永豐餘台東小學堂」服務計畫後，看到許多孩子有了不一樣的改變，有的孩子情緒變得很穩定、有的孩子更願意分享，更有些孩子在家裡要當個成熟的小大人照顧家人，但是經由志工的長期陪伴，孩子可以做回孩子，不再用笑容壓抑住自己的負面情緒。



小靜 5 年前剛加入小學堂時才小學 1 年級，就是讓志工很費心力的孩子。她很有個性，對每週的讀書內容不一定有興趣，常常要志工使出渾身解數，才能得到小靜的回應。近期小靜進入了青春期，總覺得自己在學校沒有認同感、在家裡無法獲得關注，更不願與家人分享壓力與低潮，把自己整個封閉起來。在陪讀過程中，志工察覺到小靜的閱讀不如以往專注，情緒思考偏向負面，經過不斷關懷詢問後，小靜終於願意把自己的受挫、負面情緒透露給志工，而志工也穩穩的接住她的情緒，耐心聆聽，適時給予反饋，提供孩子心靈上的一個避風港，與家扶社工合作支持孩子。這就是永豐餘堅持「長期陪伴」所創造的信任與依附，可以在孩子的生命歷程中，適時成為一股穩定的力量。

臺東關山家扶學童第一次溜冰，永豐餘志工在後方細心指導。(圖：永豐餘提供)





除了每週三下午的陪讀之外，永豐餘台東小學堂的大小朋友最期待的就是 2 天 1 夜的相見歡活動。今年的相見歡活動於 8 月 22 日至 23 日舉行，志工與孩子一見到面，就給彼此來個超級大擁抱，像家人般互相關心。2 天的活動一起到臺灣博物館土銀展示館、101 觀景台、小巨蛋冰上樂園、台北探索館參觀體驗，這些景點都是孩子第一次到訪，因此感到特別新奇興奮，孩子和志工很有默契的手牽手，一起在台北探險。在小巨蛋冰上樂園時，許多孩子與志工都沒有溜冰經驗，但是孩子一到溜冰場，稍微平衡一下，就可在溜冰場暢行無阻，甚至還回過頭帶著志工一起溜冰、分享訣竅、幫還在努力學習的志工打氣。經過 2 個小時，孩子與志工很有成就感的一起完成了溜冰的挑戰。



永豐餘以生產文化用紙起家，深知「紙」是文化的載體，5 年前在城邦基金會的邀請下，便啟動了「陪伴閱讀」的志工活動型式，期待帶領著孩子們透過紙張上看到不一樣的世界。5 年後，永豐餘深刻體會到長期陪伴的影響力，將透過深度的陪伴，持續以圖文滋養孩子，一起學習新知，儲備競爭力，給孩子未來一個翻轉的可能。