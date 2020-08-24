〈2020米其林〉台北國賓A CUT首度摘星 君品頤宮蟬聯唯一三星

2020《米其林指南》(Michelin Guide) 今 (24) 日公布入選名單，繼雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW) 和亞都 (5704-TW) 均拿過米其林肯定後，國賓 (2704-TW) 也成功摘星，台北國賓 A CUT 牛排館首度入榜，而最受矚目的三星仍由雲品旗下君品頤宮獨得，連續蟬聯第 3 年。

A CUT 牛排館曾二度蟬聯米其林餐盤推薦，此次首次摘星，是餐廳進入第 13 年後寫下的新里程碑。

國賓飯店西餐行政總主廚凌維廉表示，很感謝國賓飯店董事長許育瑞在牛排的挑選和菜色研擬上充分授權。

凌維廉說，許育瑞經常針對口味、餐廳經營策略指引方向，2017 年更親自主導 A CUT 重新裝修，並積極推廣餐酒服務，將「Bistro」的餐飲概念融入，獨到的眼光與穩健的經營步伐，使 A CUT 開業 13 年來始終在頂級牛排館界屹立不搖。

A CUT 主打「引進全世界極品牛肉」，每年凌維廉親自出國尋覓傳說中的好吃牛肉，曾率先將有「肉舖界愛馬仕」之稱的美國 Flannery 荷斯登牛、澳洲塔斯馬尼亞羅賓島和牛、Cape Grim 草飼牛與熟齡牛等夢幻逸品獨家引進台灣，菜單上羅列有十多種不同品種牛排。