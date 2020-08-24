桓鼎-KY 5月起轉盈 7月單月EPS 0.17元

崇佑 - KY 已更名爲桓鼎 - KY(5543-TW) ，第二季業績轉盈後，今 (24) 日公布 7 月自結，受惠第三季市場需求旺季推升，單月稅後純益 603 萬元，月增 18.24%，年增 2.48 倍，每股純益 0.17 元，逐步擺脫上半年的虧損。

桓鼎 - KY 第二季虧轉盈，但是上半年仍虧損 1399 萬元，每股虧損 0.3 元，7 月自結營收 1 億元，創今年新高，稅後純益 603 萬元，前 7 月稅後虧損收斂為 796 萬元，每股虧損 0.22 元。

桓鼎 - KY 在人事布局上，8 月 3 日起由莊宏偉接任總經理，董事長張建智將卸任總座一職專任董事長， 莊宏偉畢業於台北科技大學工業設計組及台灣大學 EMBA 財金組，原任電池封裝廠新盛力 (4931-TW) 業務副總，過去也曾擔任州巧科技業務處長。

桓鼎 - KY 過去累積許多大型公共工程經驗，包含大連地鐵、北京地鐵、南京地鐵、北京新機場線、菲律賓輕軌、雅加達機場 T3 航站樓、北京大興機場，今年積極結盟各地工程設計，擴大自有品牌市場滲透率。

台灣市場部分，桓鼎 - KY 日前取得台北市萬華區青年公共住宅二期工程訂單，契約金額 7800 多萬元，預計 2020 年完工驗收。另外，在東南亞地區採取異業結盟合作及代理經銷策略模式，在印度、印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨等地布局設點。