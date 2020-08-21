傳螞蟻集團估值2250億美元 將使IPO規模創全球最大

知情人士透露，馬雲的螞蟻集團計畫在未來幾週內，以約 2250 億美元的估值在香港和上海兩地申請上市，如果順利，這將是全球最大的首次公開募股 (IPO) 交易。

未具名人士說，這家總部位於杭州的公司最早可能於 10 月份上市，若市況有利，可能共計籌集約 300 億美元資金，並在港交所和上海科創板同步上市。

支付寶母公司螞蟻集團上個月宣布，啟動在港交所主板和上海證券交易所科創板同步發行上市計畫，這家公司於 2014 年 10 月從母集團獨立出來，主要負責阿里巴巴金融類業務。到今年 3 月，螞蟻集團宣布轉型，並強調科技是公司的核心。至 6 月底，改名獲得批准，螞蟻集團不再以金融服務為滿足。

如今，螞蟻集團旗下的業務包括支付寶、支付寶錢包、餘額寶、招財寶、螞蟻小貸和網商銀行等。媒體估計，螞蟻集團在第 3 季的利潤約為 13 億美元。

根據彭博匯編數據，300 億美元的雙重上市可能意味著全球最大的 IPO，超過沙烏地阿美公司創紀錄的 294 億美元的總銷售額。螞蟻集團計畫的估值為 2250 億美元，將超過高盛集團和摩根士丹利的總和。

知情人士說，螞蟻集團出售股票的細節可能會發生變化，但對相關細節，螞蟻代表拒絕發表評論。

在本次準備上市前，螞蟻近幾年來已多次融資。2015 年 7 月進行 A 輪融資，籌 18.5 億美元，市場估算其當時估值超過 450 億美元；公司再於 2016 年 4 月進行融資，規模達到 45 億美元，估值為 600 億美元。

2018 年，被認為螞蟻金服上市前最後一輪融資，融資 140 億美元，遠超市場預期，新的估值為 1556 億美元。

目前的持股狀態，根據阿里巴巴年報，阿里巴巴持股螞蟻金服 33% 的股權，君瀚和君澳持有螞蟻金服 50% 股權，而君瀚和君澳均由馬雲實質掌控。

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