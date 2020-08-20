拓展車電分離業務 蔚來宣布推出「BaaS」電池租賃服務

中國電動車大廠蔚來週四 (20 日) 宣布，正式推出「BaaS」(Battery as a Service) 訂閱方案，向進軍車電分離業務邁入重要一步。

「BaaS」方案讓消費者在購買蔚來 ES8、ES6 和 EC6 車型時，能選擇以租賃方式來獲得 70kWh 電量的電池組，此外，該方案還為客戶提供定期電池升級服務，有效延長電動車使用壽命。

蔚來表示，選擇 BaaS 方案購車，可享有人民幣 7 萬元的折扣，後續的電池租賃價則為每月人民幣 980 元，以蔚來旗下最便宜的車型 ES6 為例，不含電池組的 ES6 目前售價為人民幣 27.4 萬元，含電池組的售價則為 34.4 萬元。

目前為止，蔚來在中國境內共設有 143 座電池交換站，蔚來執行長李斌表示，計劃明年在中國設立 300 座電池交換站。

李斌表示：「長期以來，BaaS 方案主要利用獨特的電池交換技術來進行規劃，這項模式允許用戶以低於原始價格的價位來購買我們的產品，同時從電池升級服務和性能保證中受惠。」

李斌還表示，希望自明年下半年起，以部分歐洲市場為起點，面向海外發展，期望能在 2022 年成功進軍全球市場。

為發展車電分離業務，蔚來攜手寧德時代、湖北科技、國泰君安，共同投資成立武漢蔚能電池資產公司，且已在本週二 (18 日) 註冊成立，註冊資金為人民幣 8 億元，四家公司持股比例均為 25%。