由市場流言到官方宣布 螞蟻集團IPO估值愈喊愈高

今年 7 月初，螞蟻金服 (現已更名為「螞蟻集團」) 才剛否認香港上市的傳聞，但就在半個多月之後，官方主動於 20 日宣布，會在上交所科創板和港交所主板尋求同步發行上市的計畫，引來各界的關注，並快速推升阿里巴巴及所謂「阿里系」股價的大漲。

公司成長史及上市前的運作

對財經圈以外的許多人來說，對「螞蟻金服」可能沒有那麼熟悉，但應該都聽過支付寶，而其前身就是浙江阿里巴巴電子商務公司，原本是為服務淘寶網的工具，但隨後高層查覺到其潛在價值，因此在 2004 年分拆出支付寶獨立運營，仍屬阿里控股公司。

但在 2010 年，中國央行發布新規，要求未取得牌照的支付公司必須在 2011 年 9 月停止經營，支付寶在申請牌照之際，也進行改組，將阿里對支付寶的控制權剝離。此舉引發股東 Yahoo 及軟銀的抗議，就當時來看，第三方支付才是最大的金雞母，Yahoo 指責此一決定造成股東重大損失，馬雲則強調這是為了符合金融業與外資相關的規定。

最終三方達成協議，阿里巴巴將繼續參與支付寶未來的交易，包括 IPO 和出售。倘若支付寶未來 IPO 或出售，阿里巴巴可得到 20 億美元至 60 億美元的補償。

直到 2014 年 10 月，螞蟻金服正式成立，主要負責阿里巴巴金融類業務，原本還包括第三方支付的大餅，直到 2019 年 1 月，央行將客戶備付金帳戶全數轉為中國央行集中托管，也少了這個重大收入。

到今年 3 月，螞蟻集團宣布轉型，並強調科技是公司的核心。至 6 月底，改名獲得批准，螞蟻集團不再以金融服務為滿足。

如今，螞蟻集團旗下的業務包括支付寶、支付寶錢包、餘額寶、招財寶、螞蟻小貸和網商銀行等。螞蟻金服每天的支付筆數超過 8000 萬筆，其中行動支付的占比已經超過 50%，每天的行動支付筆數超過 4500 萬筆，行動端支付寶錢包的活躍用戶數為 1.9 億個。

對估值的看法

今年以來，上市成為市場對螞蟻集團最大的猜想。2019 年 9 月，阿里巴巴以人民幣 875 億元獲得螞蟻金服 33% 的股份，隨即發布新的高層人士案，被視為是為即將的 IPO 鋪路。

在本次準備上市前，螞蟻近幾年來已多次融資。2015 年 7 月進行 A 輪融資，籌 18.5 億美元，市場估算其當時估值超過 450 億美元；公司再於 2016 年 4 月進行乙輪融資，規模達到 45 億美元，估值為 600 億美元。

2018 年，被認為螞蟻金服上市前最後一輪融資，融資 140 億美元，遠超市場預期，新的估值為 1556 億美元。

目前的持股狀態，根據阿里巴巴年報，阿里巴巴持股螞蟻金服 33% 的股權，君瀚和君澳持有螞蟻金服 50% 股權，而君瀚和君澳均由馬雲實質掌控。

由此來看，阿里巴巴及阿里系成員大約持股螞蟻金服大約 83% 的股權，外界指出，目前馬雲持股 8.8%，擁有 50% 表決權。

在 2018 年的融資之後，據媒體引述知情人士說法，在近期的二級市場交易中，一小部分股票易手，其價位暗示著 2000 億美元以上的估值，也成為螞蟻集團這次估值的最新看法。

經營業務

具體來看，在中國，螞蟻集團的數位金融服務主要包括理財、微貸以及保險。

其中，理財是螞蟻集團與基金管理公司、保險公司等金融機構合作，透過螞蟻財富提供包括貨幣市場基金、固定收益產品和股票投資產品等綜合理財產品。截至今年 3 月 31 日，螞蟻財富促成合作夥伴，為用戶管理的資產超過人民幣 4 兆元。

微貸則為螞蟻集團與銀行和其他貸款機構合作，為消費者和小微經營者提供小額、期限靈活的消費信貸服務。

保險則是螞蟻集團與保險公司合作提供保險產品，截至今年 3 月 31 日 12 個月期間，集團促成的保險費總額相比去年同期增長了一倍以上。此外，為促成線上和線下交易提供數位支付服務等，也是螞蟻集團在國內的主要業務。

大陸以外的國際業務部分，截至今年 3 月 31 日，螞蟻集團已經與在孟加拉、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓和泰國當地的九個合作夥伴實現了戰略合作，所服務的全球年度活躍用戶數量已經達到約 13 億。