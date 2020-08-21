走出4月份低迷行情 美國二手車價格8月飆至歷史新高

僅僅 4 個月之前，美國二手車售價跌至近期谷底，跌勢之凶令人難以置信。但如今，美國二手車價格已經快速飆到歷史新高。

據《Zero Hedge》報導，Manheim 彙編的二手車價格指數由 7 月的高點 158，在 8 月前 15 天再攀高到 163.4，來到歷史高點。

(圖表取自 Zero Hedge)

由價格看，二手車價格在價格在 7 月份上漲了 5.8% 之後，8 月再漲 3.4%。與去年同期相比，漲幅為 15.6%，比疫情前的 2 月份也漲了 13.9%。

(圖表取自 Zero Hedge)

值得注意的是，在疫情初期，受到封鎖措施對信心面的打擊，Manheim 二手車價格指數從 3 月的 141.9，到 4 月份跌至近期低點 125.8，之後花了兩個月就回到疫情前水準，再兩個月創下歷史新高。

摩根大通在最新報告中表示，二手車價格上漲，這表明出售租賃車輛的潛在收益，和更高的抵押品價值，有助於減少貸款損失。

摩根大通與 Manheim 較早的報告認為，二手車價格在今年夏季的後期會急劇下降，但此一情況並未發生，價格反而一改上半年的下跌趨勢，在夏天急漲。

不過，Manheim 報告認為，經過幾個月的飆漲之後，大部分需求已經得到滿足，消費者對高昂的售價感到沮喪。此外，消費者可能正在等待新一輪刺激措施，才會購買車輛。