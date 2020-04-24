美國二手車價暴跌 通用、福特恐慘虧

新冠肺炎疫情持續，對汽車需求帶來衝擊，不僅是新車市場受到影響，連帶來二手車價格也因此暴跌，並可能因此創下史上最大的單月跌幅。

汽車的租賃也是車廠的重要業務之一，消費者可以通過租約來長期租用新車，而租約將會根據汽車殘值 (residual value) 來進行估價，用過去經驗來推測在租約到期後，汽車還能賣出多少錢，殘值越高，汽車的每月租金就越低，不過，如果殘值暴跌，相關虧損的浪潮將可能淹沒汽車業。

受疫情影響，美國汽車需求大減，二手車市場也受到衝擊，租約到期的汽車湧入市場，但卻沒有人購買，在供過於求的情況下，價格下跌。

根據曼海姆二手車指數 (Manheim Used Vehicle Value Index) 的數據顯示，在 4 月的前 15 天中，價格月減 11.8%，年減 9.6%。如果這樣的趨勢持續，4 月份單月降幅恐創下新的紀錄。

二手車價格走勢 (圖片：barron's)

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 在一份研究報告中指出：「此一趨勢的真正失敗者，可能是通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US) 等汽車製造商的旗下的金融子公司以及租車公司。」

Ryan Brinkman 說道：「如果價格在第二季結束時比預期低 10%，估計通用汽車金融公司 (GM Financial) 的虧損可能達 30 億美元，福特信貸公司 (Ford Credit) 的虧損可能達 28 億美元。」

如今疫情大流行破壞了先前穩定可預見的經濟模式，對於商業來說可預測性十分重要，否則市場將陷入混亂，更導致企業虧損，而福特和通用汽車的大部分現金流量和盈利能力都依賴於其融資部門，如今在疫情持續延燒的情況下，大小市場皆面臨波濤洶湧。