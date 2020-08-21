南韓8月前20日出口年減7% 跌幅有所趨緩

據報導，根據南韓海關總數在週五 (21 日) 公布的數據顯示，南韓 8 月份前 20 日的出口較去年同期下跌了 7%，跌幅相較於於 7 月份的 13% 有所趨緩，表明以出口為主導的南韓經濟似乎正逐漸復甦。

數據顯示，在 8 月 1 日至 20 日期間，南韓出口額達到 231 億美元，較去年同期下跌了 7%。8 月份前 20 日的出口下滑主要是由於石化產品和汽車出口疲軟。在此期間，石化產品出口較去年同期下跌了 39%，汽車出口下跌了 10.1%，而無線通訊設備的出口下跌了 29.3%。同期，半導體的出貨量則是成長了 2.9%。

按國家來看，南韓對最大的貿易夥伴中國的出口下跌了 0.2%，對日本的出口下跌了 9.7%，對越南的出口下跌了 6.4%，對歐盟的出口下跌了 1.8%，對加拿大的出口下跌了 25.4%。不過，對對美國的出口則上升了 6.2%。

8 月份的數據顯示，南韓出口連續第六個月下跌，但跌幅已經有所放緩，表明南韓經濟可能將觸底反彈，除非出現新一波疫情。

進口方面，南韓 8 月份的前 20 日進口額為 233 億美元，去年同期減少了 12.8%。期間，南韓的貿易逆差為 2.9 億美元。

從類別來看，原油進口減少了 37.8%，汽車進口減少了 11.2%，精密機械進口減少 5.6%，而半導體製造設備進口上升 37.9%，半導體進口上升 14.7%，機械進口上升 4%。

從國家來看，從歐盟的進口減少了 10.3%，從美國減少了 2.5%，日本減少 7.8%，中東減少 44.6%。同時，從中國的進口增長了 3.8%，從台灣的進口則增長了 11.5%。