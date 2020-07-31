受疫情衝擊 南韓第二季汽車出口下跌逾40%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，對汽車業帶來衝擊，據南韓海關總署 (KCS) 在週五 (31 日) 公布的數據顯示，疫情衝擊了汽車市場，且需求不見明顯回溫的情況下，南韓第二季汽車出口較去年同期大跌 40.6%。

數據顯示，在 4 月至 6 月的第二季期間，南韓汽車出口總額為 62 億美元，年減 40.6%，單位出貨量為 35 萬輛，年減 47.4%。

從出口地區來看，在第二季，南韓對美國的汽車出口下跌了 14.4%，對加拿大的出口則下跌了 25.4%。

數據也顯示，南韓第二季節能汽車的出口額達到 31 億美元，較去年同期增長 22.3%。第二季汽車平均出口價格達到 17,750 美元。

進口方面，第二季南韓汽車進較去年同期增長 17.7%，至 29 億美元。此外，由於新冠肺炎疫情的爆發，南韓上半年的汽車產量下跌了近 20%，創下 11 年來的新低點。

南韓汽車製造商協會 (KAMA) 的數據顯示，南韓的 5 大汽車製造商，包含現代汽車 (Hyundai)、起亞、韓國通用、雷諾三星和雙龍，在 1 月至 6 月的上半年期間，共生產了 163 萬輛汽車，較去年同期下跌了 19.8%，更創下自 2009 年的 153 萬台產量以來的最低水平。

南韓智庫韓國發展研究所 (KDI) 先前的數據顯示，受惠於政府的緊急現金援助，南韓的消費量略有回升，但由於新冠肺炎疫情大流行繼續拉低需求，出口仍然低迷。南韓 6 月份的出口下跌了 10.9%，是連續第四個月下滑，出口額為 392 億美元，低於去年同期的 440 億美元。

KDI 表示：「由於外部需求下降，出口繼續大幅下滑。6 月每個工作日的都出現了巨大虧損，並延續了上個月的下滑趨勢，其中汽車和石油產品影響最多。」