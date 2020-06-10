比爾蓋茲是大股東 線上二手車Vroom掛牌首日飆漲117%

美國 IPO 市場恢復生氣，繼華納音樂 (WMG-US)、ZoomInfo(ZI-US) 之後，二手車業者 Vroom 股票在那斯達克成功掛牌，上市首日大漲 117%，該公司主要投資者包括比爾蓋茲的家族辦公室。

Vroom 週一將 IPO 每股價格定在 22 美元，高於上修後的 18-22 美元區間，週二開盤股價即站上 40.25 美元，之後繼續攀高，終場大漲 117.7% 至 47.9 美元，市值達到 54 億美元。

Vroom 股價走勢。(來源: Google)

根據 IPO 文件，比爾蓋茲家族辦公室 Cascade Investment 是 Vroom 最大投資人之一，持股約 7.2%。

上週美國共有八家公司完成 IPO，而且募集到的資金都比原本預期多，是兩年來首見。

Vroom IPO 成功，顯示企業若業務涉及電子商務，釋出新股通常能在市場上獲得不錯的成績

Vroom 掛牌正逢汽車零售業界開發電商業務，汽車業務員愈來愈仰賴網路完成交易，過去需要顧客前來門市取車或交車、握手寒暄的情況逐漸減少。

Vroom 執行長 Paul Hennessy 說，市場需求確實在美國疫情在 3 月爆發初期呈現下滑，但之後業績好轉，「消費者對我們商業模式甚至比疫情之前更願意買單。」

Vroom 董事 Michael Farello 說，汽車業的電子商務才在起步階段，目前只有約 1% 汽車在網路上販售，遠低於其他產業，但未來可望大幅成長。

Vroom 今年第 1 季的電商業績成長逾一倍，營收年增 60%，淨損縮減為 4110 萬美元；去年全年營收 12 億美元，年增 12%。