〈漢磊投控法說〉下半年先蹲後跳 今、明兩年營運持續成長

漢磊投控 (3707-TW) 今 (19) 日與旗下嘉晶 (3016-TW) 召開聯合法說會，由於嘉晶日本車用客戶面臨庫存調整，漢磊投控與嘉晶第三季營收都將較第二季修正，不過第四季 IDM 客戶回流，加上 Gan(氮化鎵) 新品進入試產階段，營收可望回溫，漢磊估今年營收將較去年成長，明年也將維持成長動能。

就整體漢磊投控來看，董事長徐建華指出，第 3 季疫情對客戶需求影響顯現，特別是日系車用產品客戶，估營收季減約 8-12%，第 4 季受惠 IDM 客戶工控、車載產品增加、GaN 新品試產及中國客戶進口替代需求，整體需求可望回升，今年營收仍將較去年小幅成長。

展望明年，徐建華認為，若疫情能持續趨緩，IDM 客戶回流動能可望延續，看好 5G、車用、綠能等應用推升，明年營運將持續成長，相對樂觀看待。

其中，漢磊投控旗下的磊晶矽晶圓廠嘉晶，第 3 季受疫情影響相對較大，總經理孫慶宗指出，在日本車用客戶調節庫存下，營收估季減 9-13%，第 4 季逐漸回溫，今年營收仍可較去年微幅成長，明年在疫情趨緩下，營運將維持正成長，特別是 SiC(碳化矽)、GaN 等化合物應用逐漸擴大，帶動新一波需求成長。

至於旗下晶圓代工廠漢磊科，第 3 季營收將微幅下滑，第 4 季在 IDM 客戶代工動能回溫、SiC 客戶需求拉升兩大動能驅動下，營收可望回溫。展望明年，徐建華表示，正積極改善產品結構，明年隨著化合物半導體需求量明顯成長，將以單季轉盈為目標。

對於美國政府擴大華為禁令，徐建華認為，對供應鏈來說，短期內影響有限，手機、PC 產品還是有購買需求，但長期來看，華為禁令擴大對 5G 基礎建設的影響，還有待持續觀察。