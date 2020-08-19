印尼合資案遭質疑 中華電：依轉投資評估辦理

立委林思銘今 (19) 日召開記者會指控，涉嫌印尼石化園區弊案的 DEG 國際能源公司負責人石原智惠，與中華電 (2412-TW) 合資成立控股公司，發展印尼 ICT 資通訊事業，對此，中華電強調，此案經過 2 年多評估，依相關轉投資評估程序辦理。

中華電新加坡子公司與 Infinity Intelligence Pte. Ltd. 共同成立控股公司，分別投資 200 萬美元、持股比約 40% 及 300 萬美元、持股比約 60%，中華電表示，雙方成立的合資公司，是待雙方注資後才開始營運。

中華電指出，Infinity Intelligence Pte. Ltd. 母公司為 Reliance 集團，長期耕耘印尼市場，熟悉印尼政經環境，與政府部門及回教團體建立良好關係，近年來也多角化進行產業布局，經評估後，該公司與中華電信資源互補，也是進入印尼市場合適的合作夥伴。

中華電強調，本投資案歷經公司內部團隊及外部顧問兩年多評估作業，依相關轉投資評估程序辦理。

中華電表示，東南亞市場蓬勃發展中，印尼中央與地方政府積極推動智慧城市政策與計畫，市場發展潛力大，因此繼新加坡、越南、泰國投資設立營運子公司後，將印尼定為擬開發之目標市場。

林思銘質疑，國營事業響應新南向，卻疑似出現「新買辦」，其中，DEG 國際能源集團公司負責人石原智惠屢屢出現、形同買辦，石原智惠去年初以資本額 5 萬每元在新加坡成立 Infinity 公司，員工數僅 3 人，但卻能與中華電合作發展印尼 ICT 資通訊事業，合資原因令人起疑。