〈裕隆集團法說〉電動車成長動能緩 中華E-Moving銷售目標下修5成

中華車 (2204-TW) 今 (19) 日召開法說會，二輪事業全年銷售目標一口氣從原預期的 1-1.5 萬台規模下修至 5000 台，下修幅度至少 50%，不過，電動車基礎建設的布建仍積極進行中，截至 7 月底，全台超級充電站已達 146 座，目標至年底可達 200 座以上，而充電站已達 393 站，並持續洽談建置。

由於今年電動車補助減少，加上疫情影響，中華車指出，前 7 月二輪 E-Moving 銷售台數 1912 台，因此將全年目標下修至 5000 台，但仍積極進行異業合作、法人推廣與示範計畫，而 7 月初已推出新車型 iE 超質款。

在四輪事業上，中華車預估，台灣今年新車銷售市場規模為 43.2 萬台，較裕隆 (2201-TW) 的 42.2 萬台樂觀，但比起去年仍會衰退 1.8%，至於中國市場則估為 2000 萬台，年減 22.4%。

展望後市，中華車下半年將推出 Zinger 2021 年式、全新上市的 Zinger 皮卡，以及中華菱利 電動五人客車，並預計於台中、台南和花蓮完成四站營業據點 VI 品牌識別系統改建。

對於轉投資中國事業體，中華車說明，上半年東南汽車虧損 2.08 億元，不過福建奔馳獲利 3.43 億元。

其中，東南汽車前 7 月已銷售 10519 台，年減約 60%，預計全年銷售約 2-3 萬台，中華車坦言，全年東南汽車恐持續虧損，但下半年虧損幅度有望小於上半年。

不過，福建奔馳為豪華品牌車廠，第二季起已見穩定復甦成長，月銷量已連 3 月超越去年同期，表現相對穩健，全年預估可銷出 2-3 萬台，與去年持平。