集雅社2.5億元可轉債 明起競拍底標價104元

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券今 (19) 日將主辦集雅社 (2937-TW) 發行有擔保可轉換公司債，總面額新台幣 2.5 億元整，依法保留承銷總數的 15%，其餘 2125 張採競拍公開銷售，競拍底標價 104 元，預計 8 月 20 日投標，開標日 8/26，預計 9 月 4 日在櫃檯買賣中心掛牌。

富邦證券資深副總吳春敏表示，集雅社本次募集資金作為擴展新店及充實營運資金之用，可擴大公司營運規模及競爭力。此次集雅社一以轉換溢價率 114.68%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為 39 元，其發行期間為 3 年，並設計 2 年依面額的 100.5006% 賣回予發行公司。

集雅社成立於 1994 年，經營各種影音、家電及數位 3C 的商品買賣業務，是國內具有營運規模的影音家電通路商，目前在全台擁有 51 間百貨專櫃及門市，包括新光三越、遠東百貨、漢神百貨及購物中心等連鎖體系，百貨商場的滲透率極高，此外也拓展電子商務銷售及商用工程，具備實體與網路等多元銷售通路供消費者選擇，各通路呈列產品多樣且較為新種，提供消費者一站式購足服務，以滿足中高端消費族群的需求。

集雅社今年前二季營收達 12.43 億元，年增 21.81%、稅後純益 0.49 億元，每股純益 1.5 元，創歷史新高。

富邦證券表示，集雅社預計至年底，百貨通路有望再展店 3~4 間，年底目標 54 間，明年將以 3~4 間的速度持續展店，因此今年下半年在新展店面、提升產品市佔率、電商佈局及擴展商用工程等業務積極拓展下，將有利延續上半年動能，加上政府振興三倍券熱潮，營收獲利將可望連續成長。