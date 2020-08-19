【袁志峰專欄】標指創新高 恒指追落後

8 月 19 日推介 - 中遠海發 (2866, 上日收市 $0.82)

1) 股市前景

標指創新高及美滙持續偏弱，有利新興股市場，恒指相對美股及 A 股表現明顯較弱，但大型科技股回升可提振投資者信心，預期有機會追落後，上試 25800 點。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，現時持有中集集團(2039) 約 22.68% 股權。集團昨日宣佈擬議出售中集集團的若干股權，此舉將有助減輕負債，改善財務能力，預期對股價有正面刺激。中遠海發市淨率低至 0.35 倍，估值偏低。

2) 上日中港股市況總結

恒指周二高開 124 點，已是全日高位，隨後窄幅震盪向下，曾倒跌 89 點，收報 25367 點，升 20 點或 0.1%。成交額按日減 1% 至 1269 億元，8 月以來日均成交額為 1339 億元。港股通南向淨買入減至 11 億元，8 月累計淨買入增至 182 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 21 升 26 跌 3 持平。中國聯通 (762) 是升幅最大藍籌，急升 11%。其次是恒安國際 (1044) 及石藥集團 (1093) 漲逾 3%。美國再次打壓華為令手機股受壓，舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 是跌幅最大藍籌，分別瀉 9% 及 2%。

美國納指創新高，業績強勁的京東 (9618) 領漲大型科技股。京東 (9618)、美團(3690) 及小米 (1810) 升 6%-9%，阿里 (9988) 及網易 (9999) 漲逾 3%，騰訊 (700) 最弱只升 1%。恒生科技指數升 1.7%，成份股 22 升 8 跌 1 持平。華虹半導體 (1347) 急升 10%，是表現最佳成份股，比亞迪電子 (285) 最差，跌 12%。

板塊方面，大型科技股、電訊、黄金和教育股做好。除中國聯通 (762) 急升外，中國移動 (941) 和中國電信 (728) 亦上升 2% 和 4%。金價回升下，紫金磺業 (2899) 及招金磺業 (1818) 分別漲 7% 及 4%。中國東方教育 (667)、宇華教育(6169) 和希望教育 (1765) 皆漲 4%。濠賭、航空、內險及中資券商股回落。

周二上証指數高開，隨後窄幅震盪向上，收報 3451 點，升 0.4%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數升 1.1%。滬深兩市總成交約 1.1 萬億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 20 億元，8 月累計淨買入減至 59 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數漲跌不一。道指收報 27778 點，跌 66 點或 0.2%。標指升 0.2%，創收市新高。納指升 0.7%，創收市新高。美匯指數連跌 5 日，收報 92.3。紐約 12 月期金升至 2013 美元。

4) 個股訊息

中遠海發 (2866) 公布，該集團擬議出售中集集團 (2039) 的若干股權。目前集團持有中集集團約 22.68% 股權。(信報)

路勁 (1098) 公布，今年上半年盈利 4.3 億元，按年下跌 50%，派中期息 20 仙。期內，收入 81.8 億元，按年升 19%。(信報)

金山軟件 (3888) 公布，今年上半年盈利 91.6 億元(人民幣，下同)，不派中期息；去年同期虧損 14.8 億元。期內，持續經營業務收益 25.9 億元，按年升 41%。(信報)

金蝶國際 (268) 公布，今年上半年虧損 2.24 億元(人民幣，下同)，不派中期息；去年同期盈利 1.1 億元。期內，與客戶之間的合同產生的收入 13.9 億元，按年減少 7%。(信報)



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