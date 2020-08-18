台積電捐贈半導體新展館 攜手科博館推廣科普教育

台積電文教基金會歷時 3 年，規劃新一代「半導體的世界」展館，推廣科普教育，並有多個供應商夥伴參與執行，五大展區規模近 200 坪，其中包括使用光雕互動技術展示的 18 公尺晶圓製程牆，展館明 (19) 日起正式營運。

「半導體的世界」展館位於國立自然科學博物館科學中心二樓，台積電 (2330-TW) 董事長劉德音、台積電文教基金會董事長曾繁城、台積電慈善基金會董事長張淑芬、大福公司董事長伊藤純敬等人，今（18）日共同出席捐贈儀式。此外，也邀請 20 位新竹泰雅學堂學童，在志工群的帶領下，率先體驗館內多項先進互動教育展示。

劉德音表示，現代社會發展迅速，推動新科技持續向前的主要動能之一就是無所不在的半導體，未來半導體將加速各種應用創新，深入到生活的各個層面。台積電一直以來除了在半導體技術發展上努力，也期許自己能為社會帶來正向的改變。

劉德音強調，此次半導體的世界展館落成啟用，即為台積電攜手自然科學博物館及供應商夥伴推廣科普，為孕育更多台灣人才盡一份心力的具體體現。

曾繁城則表示，台積電文教基金會長期投入資源，贊助國內資優科學營隊，支持科普競賽等多元活動，期望為國家社會培育更多科學人才，半導體的世界展館自成立以來歷經三次更新，此次規模最大，也是最重要的科普專案之一，無論知識性、展示互動性及展場空間都獲得大幅度的增加。

張淑芬指出，前一代展館陪伴我們將近十年，造訪過展館的民眾和志工們難以計數，隨著時空變遷，大家都希望展館內容和設備也能持續創新，讓參訪的民眾能在更好的環境裡面認識半導體、認識台積電，經過三年的準備，新展館果然煥然一新。

新一代「半導體的世界」展館，近 200 坪的展示空間包含「認識半導體」、「應用半導體」、「躍進半 導體」、「創新半導體」、「想像半導體」五大展區，其中，大福公司慨贈天車， 動態運作流暢專業，讓民眾清楚瞭解高科技廠房的生產過程。