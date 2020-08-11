台積電Q2每股配息2.5元 12/17除息 首發行無擔保美金公司債

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (11) 日召開董事會，核准第 2 季配發每股現金股利 2.5 元，延續上季水準，預計 12 月 17 日除息；並再度核准為支應產能擴充資金需求，發行無擔保公司債，但有別於過去發債形式，此次為額度不高於 10 億美元的無擔保美金公司債，為台積電首度發行無擔保美金公司債。

台積電董事會通過第 2 季配息 2.5 元，配息基準日訂定為 12 月 23 日，除息交易日為 12 月 17 日，將於明年 1 月 14 日發放現金股利。而台積電 ADR 除息交易日也同樣在 12 月 17 日，與普通股一致，配息基準日則訂為 12 月 18 日。

台積電並核准資本預算約美金 52 億 7160 萬元 (約新台幣 1528 億 7810 萬元)，用於建置及擴充先進製程、特殊製程、先進封裝產能，廠房興建、廠務設施工程與資本化租賃資產，及第 4 季研發資本預算與經常性資本預算。

繼今年 2 月、5 月董事會分別核准發行無擔保公司債，台積電此次董事會再核准不高於 10 億美元額度的無擔保美金公司債，並核准於不高於 30 億美元元額度內，為 100% 持股海外子公司 TSMC Global 募集無擔保美金公司債提供保證，以支應公司產能擴充資金需求。

同時，台積電董事會也核准，擢昇業務開發組織副總經理張曉強為資深副總經理。