台積電坐穩上半年全球半導體第三強 海思首入榜列第十

IC Insights 公布今年上半年前十大半導體廠商，前七強與去年同期排名相同，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 續坐穩前三強，營收年成長幅度高達 4 成，成長幅度最高則是華為旗下的海思、年增 49%，列入第十強，不過，受華為禁令影響，IC Insights 認為，海思可能僅會在前十強榜單中短暫停留。

從 IC Insights 的前十大半導體廠排名來看，前五名分別為英特爾、三星、台積電、海力士、美光，第六至十名依序為博通、高通、德州儀器、輝達、海思。

觀察上半年營收表現，海思年增 49%、成長幅度最大，其次為台積電、輝達，營收均成長 4 成，英特爾則年增 22%，三星、海力士分別成長 12%、13%，美光、高通營收成長幅度分別為 4%、8%，博通、德州儀器則為前十強中，唯二營收較去年同期衰退者。

海思在今年第 1 季首度進入前十強，取代英飛凌，排名從去年同期第十六名、攀升至第十名，成首家進入半導體前十強的中國半導體廠。不過，IC Insights 預期，受到美國對華為祭出的禁令影響，晶圓代工廠從 9 月 15 日起將不再出貨華為晶片，海思可能僅會在前十名榜單中短暫停留。

台積電為唯一入榜的晶圓代工廠，今年上半年在蘋果與華為海思採用 7 奈米製程處理器訂單挹注下，營收年增幅達 4 成。整體而言，上半年前十大半導體廠營收共較去年同期成長 17%，為全球半導體產業產值成長幅度的 3 倍以上，且今年上半年進入半導體前十強的門檻達到 50 億美元。