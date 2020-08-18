〈聚鼎法說〉全年每股純益拚略增 華為比重低估影響有限

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 今 (18) 日召開線上法說，公司經營團隊認為，今年雖然美系手機客戶新機上市時間遞延影響，營收估持平去年，但每股純益仍可望較去年略增，針對華為禁令，公司則表示，營收僅佔低個位數，估不構成太大影響。

聚鼎表示，美系客戶去年新機推出時間較早，但今年要等到 10 月，因此，第三季主要動能來自筆電、電腦等在家工作需求，8-9 月營收估持平 7 月 1.46 億元、第四季則持平第三季，全年與去年相當。

不過，由於加入美系客戶，一來產品毛利率優於平均、二來量大帶動營收規模提升，推升毛利率表現，聚鼎看好，全年每股純益估持平或略增。

今年美系客戶推出 5G 新機，聚鼎分析，雖然所需電流較大，但目前 OCP 產品足夠因應，也準備大電流所需的 CLM 新品，據了解，CLM 大多使用在鋰電池保護，應用包含筆電、E-Bike、掃地機器人等，預計明年可望顯著成長。

至於車用 TCB 方面，聚鼎認為，第三季有感受到市況回溫，可望逐步回到較正常水準；應用占比來看，車用 TCB 13%，手機 OCP 40%、筆電及電腦 OCP 40%、OVP 約 7% 左右。

華為禁令方面，聚鼎指出，華為僅佔低個位數營收占比，主要還是以美系客戶為主。