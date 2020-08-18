無懼疫情 台投資人預期未來一年投報率約一成 居全球之冠

新冠肺炎疫情引發全球股災，但仍無損台灣投資人投資信心，根據施羅德調查，台灣投資人預期未來五年的平均年化報酬率從去年平均 10.7% 提高至 14%，在受訪國家中排名第四；而台灣投資者對未來 12 個月的收益預期平均約 10.5%，則高居全球與亞洲市場。

根據「2020 施羅德全球投資人大調查」調查，即使有疫情與美中對峙的隱憂，全球投資人對投資報酬率的樂觀程度不減反增，平均而言，今年全球投資人對未來五年平均年化報酬率的預期為 10.9%，高於前兩年平均分別為 9.9%、10.7%。

在主要受訪市場中，台灣投資人對未來五年平均年化報酬率樂觀程度，從去年的 10.7% 提高至 14%，僅次美國、印尼與阿根廷，全球排名第四；此外，台灣投資人對未來 12 個月收益預期，也從去年 9.1% 增加到 10.5%，比全球 (8.8%)、亞洲 (8.8%) 來得高。

施羅德投信總經理謝誠晃指出，台灣投資人對投資信心不受外在環境影響，主要是近年來股市表現強勁是支撐投資人持續樂觀的原因，雖然「有這樣的報酬率預期可能有點不切實際」，但這也意味投資人已經習慣股市與經濟脫鉤。

不只投資信心高昂，面對疫情打亂股市節奏，台灣投資人態度也相對冷靜，調查指出，有 7 成的台灣投資者不擔心股市受疫情影響，導致短期績效下滑，比例高於全球 65%、亞洲市場 63%。

此外，關於疫情對經濟的負面影響將持續多久，73% 的台灣投資人認為負面影響會持續 6 個月到 2 年，僅 15% 認為負面影響可能超過 2 年以上，低於全球 21% 以及亞洲的 20%。

謝誠晃認為，台灣投資人對市場態度相對樂觀，可能與市場表現有關，儘管今年遭逢衝擊，但部分市場快速反彈，市場表現夠好，讓投資人樂觀程度的提升。